Claudia Obert und Toyboy Cedric: Das machen sie auf Ibiza

Für Claudia Obert und Cedric Beidinger steht ein Trip nach Ibiza an. In der kommenden Woche wird das Dream-Team auf die spanische Insel reisen. klatsch-tratsch.de wollte wissen, was die beiden dort vorhaben.

Im Interview hat der „Big Brother„-Gewinner verraten, was bei ihm und der Unternehmerin so auf dem Programm steht. „Wir werden von Kamerateams begleitet und ein bisschen was für ProSieben und RTL filmen.“

Shooting für Männer-Kollektion

Neben den Dreharbeiten für TV-Beiträge steht allerdings auch ein großes Shooting auf der Agenda. „Wir fotografieren Claudias neue Männer-Kollektion und ich werde das Model sein“, erzählte der 26-Jährige. Immerhin ist der gebürtige Mainzer auch von oben bis unter durchtrainiert und mit seinen großen strahlenden Augen zudem extrem fotogen.

Entsprechend aufgeregt ist Beidinger vor der Reise. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich nach Ibiza fliege. Außerdem wird es dieses Jahr aufgrund von Corona ja keinen richtigen Urlaub geben. Ich wollte eigentlich mal nach Bali, aber das kann warten.“

Er würde mit ihr aufs Zimmer gehen

„Wir werden bei Freunden von Claudia unterkommen. Die haben da ein Haus. Abends werden wir dann wie immer schick essen und dann mal schauen, was sich nach ein Paar Gläsern Champagner so ergibt“, so Cedric zwinkernd. Bisher sind sie sich aber noch nicht näher gekommen. Ausschließen würde es der Adonis aber nicht. „Ich lasse es auf mich zukommen und schaue, was passiert. Ich kenne ja keine Altersgrenze und sie ist ja auch eine tolle Frau“, zeigte er sich offen.

Hier haben sie sich kennengelernt

Die beiden haben sich während der diesjährigen Staffel von „Big Brother“ kennengelernt, als Cedric ein Date mit der 58-Jährigen gewonnen hatte. Anschließend haben sich Obert und der ehemalige Sicherheitsmitarbeiter zunächst aus den Augen verloren doch seit Mitte Juni ziehen sie gemeinsam um die Häuser Berlins und Hamburgs, wo Claudia lebt.

Der 26-Jährige arbeitet derzeit als Chauffeur, Lover und für die Unternehmerin und unterstützt sie zudem im Vertrieb ihrer Mode-Läden. Mehr dazu hier!