Claudia Wendlers neuer Look: „Ich habe mich immer gerne sexy gekleidet“

Seit ihrer Trennung von Schlagersänger Michael Wendler (47) ist Claudia Wendler (48) solo unterwegs, dabei fällt ihr neuer sexy Look auf. Sie genießt die neugewonnene Aufmerksamkeit und meistert Rote Teppiche auch im Alleingang mit Bravur. Sie setzt auf einen betont sexy Look und setzt ihre weiblichen Reize gekonnt in Szene.

Gegenüber klatsch-tratsch.de erzählt sie im Interview, dass sie schon immer auf sexy und figurbetonte Kleider gestanden habe, nicht erst seit sie Single sei: „Ich mag das auch, ich habe mich schon immer gerne sexy gekleidet.“ Sie gibt aber auch zu: „Das war auch der Geschmack meines Noch-Ehemannes. Der fand das immer schön und ich finde, der weibliche Körper hat seine Rundungen, ich mag das zu betonen.“

Sie trägt immer High Heels

Claudia Wendler ist ein typisches Mädchen, steht auf schöne Kleider und Make-Up. Sie erzählt: „Ich würde nicht sagen, dass ich eitel bin, aber ich schminke mich seit ich 13 bin. Ich erkenne mich nicht, wenn ich meine Wimpern nicht getuscht habe. Wenn ich sehe, wie ich ungeschminkt aussehe, dann muss ich schnell meine Wimpern tuschen. Ich brauche unbedingt Wimperntusche und einen Kajalstift um die Augen zu betonen.“

Ein absolutes No-Go für sie: Jogginghosen und Turnschuhe. „Es gibt viele Tage, da trage ich meine High Heels auch im Haus, ich mag das einfach. Du läufst anders, du fühlst dich weiblich“, so Wendler und fügt hinzu: „Man sieht mich nie in Sneakern, ich treibe Sport, da trage ich Turnschuhe, aber privat triffst du mich nie mit Jogginghose und Sneakern.“