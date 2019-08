David Hasselhoff: „Bei Bohlen gibt’s nur Hits, bei mir Spaß!“

Donnerstag, 1. August 2019 19:45 Uhr

David Hasselhoff (67) könnte sich eigentlich getrost zur Ruhe setzen und ein Leben fernab des Rampenlichts genießen. Will er aber nicht und schlägt gerade wieder mit Vollgas zu. Der Schauspieler, Sänger und Selbstdarsteller geht im Oktober auf große Deutschland-Tour. Am 3. Oktober erscheint zudem sein Hörbuch „Up Against The Wall“ in deutscher Sprache.

David Hasselhoff hat in etwa zeitgleich mit Dieter Bohlen (65) seine Konzerttermine bekannt gegeben, für die beiden Herren jedoch kein Problem, sie sind gut befreundet und keine Konkurrenten, wie der Baywatch-Star gegenüber klatsch-tratsch.de erklärt: „Nein, er ist ein Freund! Ich kenne ihn. Er wird bei seinen Konzerten jede Menge Hits spielen, aber meine Shows werden verrückt sein, der totale Spaß im ganzen Saal.“

Er will einen Bauch

Allgemein haben die beiden viel gemeinsam, z.B. einen durchtrainierten Body und die Vorliebe für Sport: „Ich gehe ständig ins Gym. Und gucke dann ganz böse, damit niemand ein verschwitztes Selfie mit mir will. Aber es ist hart, in Form zu bleiben.“

David Hasselhoff gibt zu, dass er da sehr pingelig ist und partout keinen Bauchansatz bei sich akzeptieren kann: „Ich krieg die Krise, wenn ich einen Bauch an mir entdecke. Dann muss ich was tun. Und ich esse gesund. Ich hab mir heute gerade mal zwei Bissen gegönnt. Die Zeiten, als ich Burger fraß, sind vorbei.“

