Die Wollnys: Das sind die Hochzeitsbilder von Sarafina & Peter

Mittwoch, 17. Juli 2019 10:00 Uhr

Heute Abend läuft „Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!“ und zeigt die romantische Trauung von Sarafina Wollny (24) und ihrem langjährigen Freund Peter Heck (26). Wir haben die ersten Bilder von ihrem pompösen Kleid und den Brauteltern! Und wir haben auch mit den beiden gesprochen.

Die Hochzeit von Sarafina Wollny und ihrem Peter Heck fand am vergangenen Wochenende statt, nun kommen auch die Fernsehzuschauern in den Genuss der Zeremonie. Das Paar ist seit über acht Jahren zusammen und wagt nun den nächsten Schritt. Auf Instagram gab Familie Wollny bereits die ersten, wenn auch sehr kleinen Einblicke, in die Hochzeit.

Sarafina trug an ihrem großen Tag einen echten Prinzessinnentraum in weiß, ein ausladender Rock mit viel Spitze besetzt und breiten Trägern aus Spitze. Das Haar hatte sie locker zurückgesteckt und ein kleines Krönchen auf dem Kopf. Dazu trug sie eine Perlenkette und ein schlichtes Make-up. Peter hatte einen beerenfarbenen Anzug, passend zum Brautstrauß, an.

Sie hat ihr Traumkleid gefunden

Die Wollny-Tochter hatte schon von Anfang an ein Traumkleid im Kopf und auch Glück bei der Suche: „Das war aufregend. Ich wusste von Anfang an, was ich wollte und hab es am Ende auch gefunden“, wie sie gegenüber klatsch-tratsch.de berichtete.

Auch ihr frischgebackener Ehemann Peter kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, erzählte uns: „Sarafina ist ein ganz besonderer Mensch, meine Traumfrau. Ich bin überglücklich, sie jetzt offiziell MEINE FRAU nennen zu dürfen. Ich liebe sie genauso wie sie ist.“

Natürlich gab’s neben der Zeremonie in einer Kirche auch eine zünftige Party. „Wir haben in großer Runde mit Familie und Freunden gefeiert“, erzählt Sarafina.Und schließlich wollten wir auch wissen, ob denn auch Peters Familie dabei war, die man ja bislang nicht zu Gesicht bekam. Der Hobby-Angler verriet: „Auf jeden Fall, meine Familie war bei der Hochzeit natürlich auch dabei.“

Was noch alles passiert ist und wer alles mit dabei war, heute bei „Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!“ um 20:15 Uhr bei RTL 2.