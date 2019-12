Giovanni Zarrella: Diese Frau wünscht er Pietro Lombardi

Giovanni Zarrella (41) und Pietro Lombardi (27) verbindet seit Jahren eine tiefe Freundschaft. „Er ist für mich wie ein Bruder“, verrät der ehemalig Bro’Sis-Star ist im Interview mit Klatsch-tratsch.de.

Auch ihre Familien seien eng mit einander verbunden. Seinem Kumpel Pietro würde er auch eine endlich eine neue Liebe wünschen. Doch was für eine Frau sollte es sein, die der zweifache Familienvater dem einstigen DSDS-Gewinner wünscht?

„Er ist super unkompliziert“

Was das angeht, hat Giovanni ganz klare Vorstellungen: „Eine Frau, die Verständnis für sein Leben hat. Er ist viel unterwegs und arbeitet auch viel.“

Und weiter: „Einfach eine Frau, die versteht wie er so tickt. Er ist eigentlich sehr einfach zufrieden zu stellen. Er will nur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Er will einfach einen Menschen, der ihm zur Seite steht. Er ist super unkompliziert.“

Also kurz zusammengefasst: Es wird eine verständnisvolle, liebende Frau gesucht für einen unkomplizierten Mann mit großem Herzen. Na, da sollte sich doch was finden lassen, oder?