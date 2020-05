Hailee Steinfeld: Hier erklärt sie ihren Quarantäne-Look

Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld gilt für viele als eine der modisch spannendsten Personen im Show-Biz. Auch in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie, in der sich viele eher gehen lassen, schafft es die 23-Jährige mit ihrem modischen Gespür im Gespräch zu bleiben.

Im Interview mit klatsch-tratsch.de verriet die „Capital Letters“-Sängerin woher sie sich eigentlich ihre modische Inspiration holt. „Von den vielen verschiedenen Orten auf dieser Welt, die ich mal bereist habe.“

Groß und kuschelig

Das sei aber noch lange nicht alles, fährt die brünette Schönheit fort: „Von vielen Menschen, die ich mal getroffen habe oder auch nicht. Ich habe aber auch mit fantastischen Designern gearbeitet, die mit ihren Werken wahre Kunst geschaffen haben.“

Auch wenn die Catwalks dieser Welt aktuell geschlossen sind, hält das Hailee nicht davon ab ihrer großen Liebe zur Mode zu frönen: So begeistert die Ex von One Direction-Star Niall Horan mit spannenden Quarantäne-Looks bei Instagram.

Quelle: instagram.com

Ihren Style während dieser weltweiten Isolationszeit beschreibt Steinfeld so: „Ich mag Männerkleidung und große, weite Baggys, aber ich mag auch das Gegenteil. Mein aktueller Quarantäne-Style ist sehr groß, baggy und kuschelig.“ (lacht)