Hailee Steinfeld wäre gerne Mitglied bei dieser Girlgroup hier

Manche Menschen haben so viele verschiedene Talente, dass es schon beinahe ungerecht ist. Hailee Steinfeld ist nicht nur als Schauspielerin und Fashion-Ikone erfolgreich, sondern zusätzlich auch noch eine begnadete Sängerin.

Mit Songs wie „Wrong Direction“ und „Capital Letters“ schaffte es die 23-Jährige nicht nur in die Charts, sondern sogar auf den Soundtrack der Peitschen-Schmonzette „50 Shades of Grey„.

Steht eine Zusammenarbeit an?

Dennoch hat die Ex-Freundin von One Direction-Star Niall Horan einen großen Traum: Sie wäre gerne das fünfte Mitglied der britischen Girlgroup Little Mix, wie sie im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verrät. „Ich liebe sie und halte sie für unglaublich talentiert.“

Hailee Steinfeld findet auch die Musik der vier Britinnen extrem „vielseitig und inspirierend“, wie sie weiter erklärt: „Ich würde echt sagen, dass es von ihnen immer mindestens ein Song in jede Playlist schafft, die ich zusammenstelle.“ Steinfelds Meinung nach machen Little Mix also die passende Musik für jede Lebenslage.

„Sie sind einfach großartig und ich bin ein großer Fan. Es wäre echt toll in der Zukunft mal mit den Mädels zusammenzuarbeiten.“

Ob da schon etwas konkretes geplant ist, wollte der schöne „Bumblebee„-Star aber noch nicht verraten.