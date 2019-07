Jenny Frankhausers Freund wünscht sich Kinder: „Aber ich verhüte“

Montag, 15. Juli 2019 15:57 Uhr

Jenny Frankhauser (26) ist total verliebt und jeder darf und soll es sehen. Und obwohl sie und Fitness-Model Hakan Akbulut (28) erst wenige Wochen zusammen sind, sprechen sie bereits über die Zukunftsplanung.

Zwischen Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut läuft es so gut, dass er sogar schon von gemeinsamen Kindern spricht, wie Jenny gegenüber klatsch-tratsch.de im Interview erzählt: „Er ist mit sehr ähnlich, aber wir sind auch sehr unterschiedlich. Es passt wirklich perfekt zu mir. Er will heiraten und Kinder mit mir, nur mit mir. Das hat er schon gesagt, dass ist eigentlich ein halber Antrag. Er sagt immer, du bist meine Frau, für immer und ewig.“

„Ich wolle früh Mama sein“

Doch die 26-jährige gibt zu: „Ich glaube, wir sollten erst einmal etwas zusammen sein.“ Dennoch denkt sie auch bereits an Kinderplanung, aber erst in der nahen Zukunft: „Ich wollte immer früh Mama sein, das kann ich gar nicht so sagen. Was kommt, das kommt. Aber ich verhüte natürlich. Vielleicht nächstes Jahr, mal schauen, warum nicht.“

Quelle: instagram.com

Bei Hakan, der aus den Niederlanden stammt und türkische Wurzeln hat, hat Jenny einfach ein gutes Gefühl: „Ich habe immer gesagt, meine nächste Beziehung soll für immer sein. Ich möchte keine belanglosen Beziehungen, ich möchte mir etwas aufbauen. Ich hoffe, dass er es ist. Er gibt mir das Gefühl, sehr sehr schön zu sein. Er gibt mir ein gutes Gefühl, ich fühle mich beschützt. Er ist der Mann, auf den ich gewartet habe.“