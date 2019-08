Jessica Paszka: „Ich steh auf jüngere Männer“

TV-Star Jessica Paszka nahm bereits schon zweimal an einer Kuppel-Show teil. Die große Liebe fand sie jedoch damals wie heute noch nicht. Allerdings hat sie ein ganz bestimmtes Beuteschema.

2014 nahm Jessica Paszka als Kandidatin beim „Bachelor“ teil. Den Partner fürs Leben hat sie dabei allerdings nicht gefunden. 2017 versuchte sie ihr Glück erneut und wurde selbst zur „Bachelorette„. Allerdings war unter den Kandidaten ebenfalls nicht der Richtige dabei.

Mittlerweile hat die hübsche 29-Jährige damit aufgehört zu suchen. „Ich suche nicht, ich möchte gefunden werden“, erzählte sie gegenüber Klatsch-Tratsch.de Zudem enthüllte die Schönheit während der Einweihung der Shawn Mendes (21) Wachsfigur im „Madame Tussauds Berlin“ weitere brisante Details.

Schon Erfahrung mit Jüngeren

Jessica ist ja bekanntermaßen selbst ein großer Fan des 21-Jährigen Popstars. Vom Alter her passt der „In My Blood“-Sänger jedenfalls in das Beuteschema der Ex-Bachelorette. „Ich muss schon sagen, dass ich auf jüngere Männer stehe“, enthüllte sie gegenüber Klatsch-Tratsch.de. „Jüngere geben mir eine gewisse Freiheit und Leichtigkeit. Das sehe ich bei älteren Männern nicht“, offenbarte Jessica weiter.

Der TV-Star weiß zumindest wovon er spricht. Schließlich war die Influencerin Ende letzten Jahres mit dem ehemaligen Schalke 04-Star Ajdin Hrustic (23) zusammen. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange.

Der Vorliebe für Männer unter 29 hat auch ihren berechtigten Grund. „Bei Älteren sehe ich diese Bindung, Kinder kriegen und so weiter. Ich will aber noch was erleben und das ist bei Jüngeren einfacher“, argumentierte Paszka.

Da der „Let’s Dance„-Star ja aktuell nicht aktiv nach einer Beziehung sucht dürfen wir gespannt sein wie alt der nächste Mann an ihrer Seite sein wird.