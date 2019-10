Matthias Reim: Darum würde er niemals ins Dschungelcamp gehen

Trashformate wie das „Dschungelcamp„, „Promi Big Brother“ oder das „Sommerhaus der Stars“ locken seit Jahren mehr oder weniger bekannte Promis vor die Kameras und ein Millionen-Publikum vor die Bildschirme.

Da diese Sendungen in der Regel hohe Gagen bezahlen und viel Aufmerksamkeit generieren werden diese Formate auf für die ganz großen Stars interessant. Einer, der aber nicht mal im Schlaf daran denkt, ist Schlager-Rocker Matthias Reim (61).

„Ich bin absolut nicht zu kaufen“

Auch wenn sehr gute Angebote reingekommen seien, habe es ihn nie gereizt, wie er im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verrät: „Noch nicht mal in den Zeiten, in denen ich pleite war.“

Reim wolle immer seinen Prinzipien treu bleiben, wie er sagt: „A) muss ich danach in den Spiegel gucken können und B) bin ich kein Entertainer für Shows dieses Kaliber. Ich bin Musiker und ich nehme mich sehr ernst.“

Er könne zwar über sich lachen, feiern oder „mit Florian Silbereisen jeden Blödsinn mitmachen, aber ich bin absolut nicht zu kaufen. Selbst in Zeiten, in denen ich Geld brauchte. Jetzt brauche ich keins mehr.“ Eine Teilnahme an solch einer Sendung sei Hochverrat an seinem Werk. „Auch wenn sie horrende Summer bezahlen. No Way!“