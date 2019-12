Matthias Reim: Das wünscht er sich zu Weihnachten

Das Fest der Liebe steht kurz bevor. Das bedeutet für die Meisten allerdings eher mehr Stress als feierliche Besinnlichkeit. Einer, der sich von dem ganzen Trubel nicht stressen lässt, ist Schlager-Rocker Matthias Reim (62).

Der mehrfache Familienvater hofft auf ein Weihnachtsfest mit seiner Patchwork-Familie, wie er im Interview mit Klatsch-tratsch.de verrät. In Sachen Geschenken sei der „Verdammt, ich lieb‘ Dich“-Sänger allerdings immer auf den letzten Drücker unterwegs: „Geschenke werden last Minute besorgt.“

Quelle: instagram.com

Wünsche gehen in Erfüllung

Allerdings kann das bei fünf Kindern schnell mal in Geschenkestress enden. Doch was wünscht sich eigentlich Papa Reim? Was steht bei ihm ganz oben auf der Wunschliste? „Gar nichts! Ich habe schon alles“, erklärt er bescheiden.

„Ich weiss was bei meiner Frau ganz oben auf der Liste ist und das merke ich mir dann. Das erfülle ich dann auch immer.“ Worüber sich seine Partnerin in diesem Jahr freuen darf, ist übrigens nicht überliefert.