Menowin Fröhlich: „Der Wendler ist voll der Schauspieler“

Montag, 5. August 2019 22:27 Uhr

Menowin Fröhlich (31) ist aktuell im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL zu sehen, mit einigen anderen Teilnehmern hat er sich so gut verstanden, dass Freundschaften entstanden sind. Einige von ihnen sind sogar in seinem neuen Musikvideo zu „Du bist meine No. 1“ zu sehen.

Dann gibt es aber auch „Sommerhaus“-Kandidaten, da war das Verhältnis schwierig, wie Menowin Fröhlich im Interview mit klatsch-tratsch.de erzählt. Es sind mehrere Freundschaften entstanden, mit Elena und Mike, mit Johannes und Yeliz und mit Willi und Jasmin. Eigentlich alle, außer der Wendler. Mit dem Wendler kam ich nicht so gut klar. Das ist ein komischer Kauz, die Laura tut mir echt leid.“

„Das ist alles inszeniert“

Menowin kann einfach nicht verstehen, warum Michael Wendler so offen über das Privatleben von ihm und Laura spricht. Anfangs habe sich Menowin sogar gefreut, den Wendler mal persönlich kennen zu lernen, wie er zugibt:

„Ich habe zu Michael Wendler keinen richtigen Bezug gehabt. Ich dachte mir, dass es vielleicht cool ist, ihn mal so kennenzulernen, um mir ein eigenes Bild über ihn zu machen. Es hat aber echt nicht lang gedauert bis ich gemerkt habe, dass er voll der Schauspieler ist. Das ist alles so inszeniert, vor allem wenn die Kamera an ist und er erzählt wie oft er mit seiner kleinen Freundin ins Bett geht. Das geht überhaupt nicht.“

„Das Sommerhaus der Stars“ am Dienstag, 6. August um 20:15 Uhr auf RTL.