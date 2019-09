Natascha Ochsenknecht als Halloween-Hexe: Was steht ihr am besten? Jetzt voten!

Mit großen Schritten geht es auf Halloween zu, das Gruselfest erfreut sich seit einigen Jahren auch bei uns in Deutschland großer Beliebtheit. Ein riesiger Halloween-Fan ist auch Natascha Ochsenknecht. Sie veranstaltet regelmäßig eine Kostüm-Feier im Berliner Dungeon, so auch in diesem Jahr.

„Ich liebe es Halloween zu feiern und groß zu zelebrieren“, sagte sie gegenüber klatsch-tratsch.de. „Natürlich war ich inspiriert von diesen tollen Halloween-Partys die man sieht und Heidi Klums jährliche Party ist großartig, das kann man ja gar nicht toppen.“

Fehlt nur noch das richtige Kostüm: Passend zur nagelneuen Hexenshow im Berliner Dungeon steht auch Natascha Ochsenknechts Halloween-Party am 22. Oktober unter dem Motto Hexen. Noch ist sich die dreifache Mutter unschlüssig, was sie zu ihrer Sause tragen soll, deswegen begleitete klatsch-tratsch.de Natascha bei ihrer Suche bei Maskworld in Berlin, dem Anbieter für hochwertige und ausgefallene Kostüme und Verkleidungen.

In der engeren Auswahl stehen nun drei Kostüme, zwischen denen Natascha sich entscheiden muss. Sie hofft nun auf die Leser, die jetzt für ihr Lieblings-Kostüm abstimmen können. Das Kostüm mit den meisten Stimmen, wird die 55-jährige auf ihrer Party tragen.

Kostüm 1

Das erste Hexen-Kostüm, dass in der engeren Auswahl steht ist ein weißes Kleid mit Spitze besetzt, einem weißen spitzen Hut und einem kurzen Besen. Dazu würde Natascha eine feuerrote Perücke kombinieren. Mit kleinen Cut-Outs im Schulterbereich, würde Natascha auch ein bisschen Haut durchblitzen lassen.

Kostüm 2

Das zweite Kostüm ist ein düsteres All-Black-Outfit. Ein enges schwarzes Kleid mit Spitze und Applikationen im Oberkörperbereich, gepaart mit einem passenden Hexenhut. Für dieses Outfit wählt Natascha eine pechschwarze Langhaar-Perücke, die den Look perfektioniert.

Kostüm 3

Das dritte Outfit ist ein barockes schwarz-grünes Kleid mit Glitzer und einem gerafften Rock. Eine grüne Schnürung und eine giftgrüne Perücke komplettieren das Outfit. Auch hierzu würde Natascha einen schwarzen, transparenten Hexenhut tragen.

Welches Kostüm soll Natascha tragen? Kostüm 1: Das weiße Kleid und die rote Perücke stehen ihr gut Kostüm 2: All-Black ist perfekt für Halloween Kostüm 3: Die grüne Perücke ist der Hammer Abstimmen Kostüm 1: Das weiße Kleid und die rote Perücke stehen ihr gut 60%, 9 votes Kostüm 2: All-Black ist perfekt für Halloween 33,33%, 5 votes Kostüm 3: Die grüne Perücke ist der Hammer 6,67%, 1 vote View questions