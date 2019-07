Oksana & Daniel Kolenitchenko: Wer will ihr 300qm-Penthouse mieten?

Freitag, 5. Juli 2019 20:48 Uhr

Reality-Stars Oksana und Daniel Kolenitchenko aus Berlin sind vor über einem Jahr nach Los Angeles gezogen, um ihren Club „Next Door Lounge“ zu eröffnen. Der läuft nun richtig gut und so langsam will die vierköpfige Familie die Zelte in Berlin abreißen.

Dafür steht ihr luxuriöses Penthouse nun zur Vermietung, wie Daniel Kolenitchenko auf Instagram bekannt gab: „Die schönste Penthouse Wohnung Berlins steht nun zur Vermietung bereit, wir sind aktuell kaum noch in Berlin und nun offen unsere Wohnung längerfristig möbliert/teilmöbliert/unmöbliert abzugeben (kein Verkauf).“

Die schmucke Immobilie hat rund 300 qm, liegt in Charlottenburg am Kurfürstendamm und hat laut Daniel den „schönste Ausblick zur City West Skyline inkl. der atemberaubendsten Sonnenuntergänge überhaupt“.

Quelle: instagram.com

„Es kostet alles Geld“

Klatsch-tratsch.de hakte bei Oksana höchstpersönlich nach: „Wir sind jetzt Business-Investoren, wir wollen die Wohnung nicht komplett abgeben, wir freuen uns sie unterzuvermieten. Aber grundsätzlich müssen wir uns natürlich auch für einen Standort entscheiden und der ist jetzt aktuell nicht Deutschland. Wir waren im letzten Jahr nur ein paar Tage da. Sowas kostet ja auch alles Geld. Wir wollen uns jedoch die Option erhalten, aber so langsam aber sicher, dürfen alle Zelte, zumindest angebrochen werden.“

Quelle: instagram.com

Der Grund, warum sich die Familie für Los Angeles entschieden hat, ist der sehr gut laufende Club „Next Door Lounge“. Als Inhaber müssen sie natürlich auch vor Ort sein. „Es ist ein tolles Konzept, die Leute lieben das“, erklärt Oksana. „Es kommt sehr gut an, es war aber auch ein sehr langer Weg dahin. Aber das Feedback der Leute, wenn man sich die Bewertungen bei Yelp anguckt, dass ist das größte Bewertungsportal in Amerika, da haben wir fast ausschließlich fünf Sterne Bewertungen.“

Oksana Kolenitchenko wird am kommenden Samstag bei „Promi Shopping Queen“ zu sehen sein, um 20:15 Uhr auf VOX.