Mittwoch, 29. Juli 2020 17:51 Uhr

Sandy Fähse: „Cathy Hummels hatte bei mir schon davor Pluspunkte“

Sandy Fähse ist zurück im deutschen Fernsehen. Derzeit ist der ehemalige BTN-Darsteller in der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen, wo er auch in der zweiten Folge für Aufregung sorgt.

Sandy Fähse ist zurück im deutschen Fernsehen. Derzeit ist der ehemalige BTN-Darsteller in der RTLZWEI-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen, wo er auch in der zweiten Folge polarisieren wird.

Klatsch-tratsch.de hat sich mit dem 35-Jährigen geplaudert. Im Interview hat Sandy offen darüber gesprochen, was er von Moderatorin Cathy Hummels hält. Zudem hofft er, dass die zweite Episode sein Image verbessert. In der ersten Folge hatte er eine Regel gebrochen und ist unerlaubterweise im Meer baden gegangen. Im Anschluss an die Sendung wurde der ehemalige Serien-Star von den Zuschauern im Netz dann unter anderem auch als „prollig“ bezeichnet.

Er flog aus dem BTN-Cast

Bereits vor der Show heftete Fähse nicht gerade das beste Image an. Im Sommer 2019 flog der Wahl-Berliner aus dem ziemlich beliebten BTN-Cast, nachdem er unter anderem trotz einer Krankmeldung mit Freunden unterwegs war. Wenige Wochen später geriet er aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Kollegen wieder in die Schlagzeilen.

Wie würdest Du Sandy Fähse beschreiben?

Ich bin ganz klar ein Familienmensch, emotional, tierlieb, temperamentvoll und ehrgeizig.

Warum hast Du beim „Kampf der Realitystars“ mitgemacht?

Nach dem Aus bei Berlin Tag und Nacht hatte ich viele Anfragen, aber nur diese hat mich angesprochen. Ich fand es spannend, mal 24/ 7 gefilmt zu werden und ich war noch nie in Asien.

Wer hat Dich am meisten genervt und warum?

Mich nervt es generell, wenn Menschen nicht ehrlich sind und probieren etwas darzustellen, was sie nicht sind.

Was für einen Eindruck hast Du von Cathy Hummels bekommen?

Ich fand Cathy hat das sehr gut gemacht für ihren ersten Moderationsjob und außerdem bin ich schon immer dem BVB treu, wo ja ihr Mann Mats spielt. Also hatte sie direkt Pluspunkte. Ich würde mich freuen, sie in einer anderen Show wiederzusehen.

Du bist ja unerlaubterweise im Meer baden gegangen. Was hast Du dir in dem Moment gedacht?

In diesem Moment war mir nicht bewusst, dass ich gegen eine Regel verstoßen habe.

Pfeifst Du gerne mal auf Regeln?

Nein ich finde Regeln mehr als wichtig, denn ohne Regeln kann es kein harmonisches Zusammenleben geben und in der Regel endet Anarchie im Chaos.

Die Zuschauer haben dich im Netz eher als „prollig“ bezeichnet. Was sagst Du dazu?

Wer mich wirklich kennt, weiß, dass ich kein Proll bin, sondern eher ein einfacher Typ. Bin gespannt auf die nächste Folge, vielleicht ändern die Zuschauer ja noch ihr Bild von mir.

In welchem Reality-Format würdest Du gerne mitmachen?

Ich bin erstmal mit dieser Show unterwegs und weiter ist bis jetzt nichts geplant.

Wie haben deine „Berlin – Tag & Nacht“-Kollegen auf deine Kündigung reagiert? Hast Du noch Kontakt zu dem einen oder anderen?

Ich glaube, da spalten sich die Meinungen. Ich selber bin ja auch kein einfacher Typ. Mir selber war es immer wichtig am Set, dass die Logik beim Dreh nicht vergessen wird und das hat schon einige meiner alten Arbeitskollegen Zeit und Kraft gekostet. Manchmal ist es da auch zu hitzigen Diskussionen gekommen.

Wird man dich als Schauspieler nochmal wo sehen oder ist das Kapitel für dich abgeschlossen?

Das Schauspielern war schon immer ein Thema in meinem Leben, da ich ja vor Berlin – Tag & Nacht auch viel auf Theaterbühnen unterwegs war. Ich drehe gerade fleißig Showreels und denke in Zukunft wird da noch was kommen.

Welche beruflichen Pläne hast Du noch?

Ich habe ja 2017 meine Beratungsagentur für den Socialmedia-Marketing Bereich gegründet (YouRise) und dort werde ich mich weiter ausleben.

Das passiert in der 2. Folge

Die neue Folge „Kampf der Realitystars“ läuft am 29. Juli um 20.15 bei RTLZWEI. In scheinbar ausgelassener Runde stellt Sandy Fähse dabei fest, dass er Mitstreiterin Annemarie Eilfelds Freund besser kennt, als ihr lieb ist. Dass der ein Leben vor ihrer Beziehung gehabt zu haben scheint, zerstört nämlich Annemaries Weltbild. Es fließen bittere Tränen der Enttäuschung. Wenn das nicht schon Mal jede Menge Drama verspricht…

Neben Sandy Fähse werden in der zweiten Folge auch Johannes Haller und „Love Island“-Melissa zu den Teilnehmern stoßen. Zu den weiteren Kandidaten gehören unter anderem auch Tayisiya & Yana Morderger sowie Willi Herren und EX-GNTM-Sternchen Zoe Saip.

„Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auch auf TVNOW verfügbar.