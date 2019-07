Sarafina Wollny über die Hochzeit: „Mama hat mir viel geholfen“

Mittwoch, 17. Juli 2019 19:40 Uhr

Vor über acht Jahren begann die Liebesgeschichte von Sarafina Wollny und ihrem Peter Heck. Am Samstag war ein ganz besonderer und aufregender Tag für Familie Wollny. Das Paar hat nach Jahren trauter Zweisamkeit im beschaulichen Ratheim in Nordrhein-Westfalen geheiratet.

Sarafina und Peter sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Nun haben sie endlich den großen Schritt gewagt und in großer Runde mit Familie und Freunden geheiratet. Die letzten Monate hat das Brautpaar so viel geplant und organisiert, damit der Tag einfach perfekt wird. Mama Silvia hat sich für ihre Tochter eine traumhafte Prinzessinnenhochzeit gewünscht. Der Wunsch scheint in Erfüllung gegangen zu sein, oder?

Gegenüber klatsch-tratsch.de erzählt Sarafina, dass sie den überwiegenden Teil der Hochzeit selbst organisiert hat: „Peter hat mich da zum Großteil machen lassen. Jede Frau hat ja meistens ganz genaue Vorstellungen von ihrer Traumhochzeit. Grundlegende Sachen haben wir dann aber natürlich zusammen entschieden.“

Mama Silvia hat geholfen

Untersützung bekam sie von ihrer Mama Silvia Wollny: „Mama ist ein Fan von Prinzessinnen-Hochzeiten. Ich zum Glück auch – Deswegen passt das ganz super. Mama hat mir natürlich auch viel geholfen und stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite.“

Fans der Großfamilie dürfen sich heute über ein romantisches Hochzeits-Spezial freuen. Die Wollnys selbst waren zusätzlich mit einer kleinen Kamera unterwegs. So sieht der Zuschauer die Ereignisse rund um die kirchliche Trauung auch aus ihrer Perspektive.

„Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!“ um 20:15 Uhr bei RTL 2.