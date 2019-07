Sarafina Wollny über ihren Peter: „Es war Liebe auf den ersten Blick“

Samstag, 20. Juli 2019 21:05 Uhr

Sarafina Wollny (24) ist seit über acht Jahren mit Peter Heck zusammen, am vergangenen Samstag folge die romantische Trauung mit Familie und Freunden. Peter wird ab sofort auch Wollny heißen, das verriet die frischgebackene Ehefrau auf Instagram.

Aber wie haben sich Sarafina und Peter eigentlich vor über acht Jahren kennengelernt, schließlich waren beide da noch blutjung. Gegenüber klatsch-tratsch.de erzählt die 24-jährige, dass es beim Technischen Hilfswerk passiert ist: „Wir haben uns beim THW kennen und lieben gelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es standen Hunderte THWler im Hof, aber unsere Blicke trafen sich immer wieder.“

„Peter ist der perfekte Mann“

Seitdem sind sie unzertrennlich und nun auch endlich Mann und Frau. Bis heute kommt Sarafina aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, wenn sie an ihren Peter denkt: „Peter ist einfach der perfekte Mann, er ist immer für einen da – in guten wie in schlechten Zeiten und geht es mir mal schlecht, versucht er immer alles um mich zum Lächeln zu bringen! Ich liebe ihn mit all seinen Ecken und Kanten.“

Übrigens, in die Flitterwochen geht es vorerst für das Paar nicht, wie Peter erzählt: „Wir werden erstmal noch hier bleiben, unsere Zeit als frischgebackenes Ehepaar genießen und Zeit mit der Familie verbringen.“

Was nicht ist. kann aber sicher noch kommen…