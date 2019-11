„The Voice“-Gewinnerin Claudia: Nach dem Sieg geht es zurück in die Uni

Am 10. November trat Claudia Emmanuela Santoso (18) als wohl größte Favoritin auf die Bühne des diesjährigen Finales von „The Voice of Germany„. Ihrer Rolle wurde sie dabei absolut gerecht, denn die Zuschauer wählten die Studentin mit großem Abstand zur Gewinnerin. Doch anstatt direkt international durchzustarten, geht es für die Indonesierin zumindest vorerst zurück in die Uni, wie sie gegenüber klatsch-tratsch.de verriet.

Die Zuschauer lagen der 18-Jährigen seit den Blind-Auditions zu Füßen. Auf Instagram zählt sie mehr Follower als alle anderen Finalisten zusammen. Und in Indonesien verfolgten ihre Landsleute die Auftritte des Stimmwunders in Public-Viewing-Veranstaltungen. Mit dem Sieg hat Claudia aber dennoch nicht gerechnet. „Ich habe keine Worte. Ich habe niemals gedacht, dass ich die Show gewinne“, so die Sängerin gegenüber dieser Seite.

Darum kann sie erstmal nicht nach nach Hause

„Ich hatte hier eine super Zeit und habe sehr viel gelernt“, erzählte sie weiter. Neben ihrer Freude über Titel, strahlte die sympathische junge Frau aber vor allem Dankbarkeit, besonders auch für ihren Coach Alice Merton (26) aus. „Ich bin Alice sehr dankbar. Ich habe so viel von ihr gelernt. Aber ich bin auch für den Hype in Indonesien dankbar“, schwärmte der Liebling der Zuschauer.

Am Dienstag schreibt sie die nächste Prüfung

In ihre Heimat kann die junge Frau fürs Erste aber dennoch nicht reisen. „Leider werde ich erst im nächsten Jahr nach Indonesien fliegen können. Jetzt steht erst mal Uni an.“

Aus diesem Grund wird „The Voice of Germany“ nach dem Finale wohl auch nicht allzu lange gefeiert haben. Am Dienstag schreibt sie nämlich schon eine Prüfung im Fach Kommunikation, wie sie erzählte.