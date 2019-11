Alessio Lombardi ist schon stylisher als Papa Pietro

Alessio Lombardi hat schon jetzt einen umwerfenden Stil. Der Vierjährige ist als Sohn von Pietro und Sarah Lombardi schicke Outfits offenbar gewohnt. Während sein Vater immer lässig gekleidet ist und sich seine Basecap zum Markenzeichen gemacht hat, verzaubert die Mama regelmäßig mit modern-schicken Outfits und trifft auch mit ihrem Glamour-Stil auf dem roten Teppich immer den Zahn der Zeit.

Ist doch klar, dass sich Alessio das schon früh abschaut und bereits im Kindergarten ein kleiner Casanova geworden ist. Sein ganz persönliches Lieblings-Accessoire: eine fesche Fliegerbrille zum schicken Hemd. Das geht bekanntlich immer.

„Zu schick für dich“

Auch Mama Sarah Lombardi ist sichtlich stolz auf ihren stilsicheren Sohn. In ihrer Instagram-Story teilte sie nun ein Bild von Alessio, der auf dem Beifahrersitz im Auto sitzt und cool nach vorne schaut. Zum blauen Hemd trägt er angesagte Jeans-Shorts und die schwarze Brille, hinter der er ganz gechillt den Verkehr vor der Windschutzscheibe beobachtet.

Dazu setzt seine Mutter ein kleines blaues Herz mit der Aufschrift: „Too sassy for you.“ Auf Deutsch bedeutet das soviel wie: „Zu schick für dich.“ Damit hat sie natürlich hundertprozentig recht, die Mädchen im Kindergarten stellen sich wahrscheinlich schon jetzt in einer Schlage an, um mit dem schicken Alessio im Sandkasten spielen zu dürfen.