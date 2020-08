26.08.2020 20:49 Uhr

Amira Pocher entscheidet, was Oliver anzieht

Was die Garderobe anbelangt, hat Amira Pocher das Sagen. Denn es kommt nicht selten vor, dass sie ihrem Mann Oliver vorgibt, was er anzuziehen hat.

Oliver Pocher scheint sich in Stylingfragen voll und ganz auf seine Frau Amira Pocher zu verlassen. Denn er zieht an, was sie ihm am Morgen rauslegt.

Sie mag den Partnerlook

Was macht man nicht alles aus Liebe! „Ich merke, dass Olli sich bei seinen Outfits ab und zu mir anpasst“, sagt Amira Pocher, 27, die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher gegenüber den Magazin „Gala“.

„Er zieht auch manchmal Sachen an, die ich ihm rauslege. Ich habe Spaß daran und finde es total cool, wenn wir alle drei den gleichen Look tragen.“ Der Dritte im Bunde ist der neun Monate alte Sohn der beiden.

Quelle: instagram.com

Das zweite gemeinsame Kind

Anfang nächsten Jahres erwarten Amira und Oliver Pocher ihr zweites gemeinsames Kind. Als sie ihm sagte, dass sie wieder schwanger ist, habe Oliver „wie immer mit Humor“ reagiert, so Amira Pocher.

„Er hat gelacht! Das hat er beim ersten Mal auch getan. Er hat immer schon Anspielungen gemacht, dass der Kleine kein Einzelkind bleiben soll. Natürlich hat unser Sohn schon drei Geschwister. Aber sie leben leider nicht hier. Uns war klar, dass wir nachlegen wollen.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Show kommt zwei Mal

Oliver Pocher hat einen zusätzlichen Sendeplatz für „Pocher – gefährlich ehrlich“ bekommen. Ab 20. September wird die Late-Night-Show zweimal wöchentlich bei RTL zu sehen sein.

Bisher lief die Sendung immer am späten Donnerstagabend bei RTL (auch via TVNow), ab dem 20. September 2020 kommt der Sonntag dazu. Um 23:40 Uhr, direkt im Anschluss an „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, werden Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) zusätzlich zu sehen sein.

Quelle: instagram.com

Große Fans der Sendung

Die Realityshow wird auch Thema in Pochers Sendung, wie der Comedian in einer RTL-Pressemitteilung ankündigt: „Da Amira und ich Riesenfans des ‚Sommerhaus der Stars‘ sind, ist es für uns eine große Ehre, direkt im Anschluss sonntags die Ereignisse auf unsere Art und Weise bei ‚Gefährlich ehrlich‘ Revue passieren zu lassen. Außerdem gibt es natürlich alles andere, von der Bildschirmkontrolle bis zu Rent a Pocher, um das Wochenende perfekt ausklingen zu lassen.“