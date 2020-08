Amira Pocher macht ab sofort in Mama-Mode

View this post on Instagram

ENDLICH ist es soweit! Nach vielen Monaten Tüftelei, darf ich euch endlich meine eigene Kollektion vorstellen. In Zusammenarbeit mit der lieben Anna und der lieben Gloria von @mania_shop.de , habe ich meine “TOGETHER COLLECTION” designed und bin wahnsinnig stolz und glücklich zugleich. In dieser Kollektion steckt sehr viel Arbeit und Detail. Es ist wie der Name schon verrät, eine Kollektion für die ganze Familie! Ob Mama+Papa+Kind, Mama+Kind, Papa+Kind, Mama+Mama+Kind, Papa+Papa+Kind oder auch einfach nur ein Partnerlook für Beste Freunde ? Alle Teile der Frau/Mama gibt es auch mit Stillzugängen, somit hat auch die frisch gebackene Mama einen coolen und vor allem bequemen Alltagslook mit Funktion ? Schaut gerne vorbei ?? Link in Bio und Story|Anzeige