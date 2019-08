Ann-Kathrin Götze: Heiße Kollektion für Hunkemöller

Fußballer-Frau Ann-Kathrin Götze kann sich nun in einem Atemzug mit Sylvie Meis (41) und Doutzen Kroes (34). Wie die beiden internationalen Stars kommt nun auch der Frau von Mario Götze die Ehre zuteil, eine eigene Kollektion für das Unterwäsche-Label Hunkemöller zu haben.

Die sexy Desert Rose-Kollektion ist ab jetzt sowohl online als auch in den Stores verfügbar. In einem kleinen Werbefilm zeigt sich die 29-Jährige gewohnt sexy. In knapper Lingerie, vom zarten String bis zum raffinierten Body, stolziert die Influencerin durch eine heruntergekommene Wohnung.

Nach verschiedenen erfolgreichen Kooperationen u. a. mit Supermodel Doutzen Kroes und der Influencerin Anna Nooshin oder eben Sylvie Meis hat sich die Dessous- Marke nun mit dem deutschen Model und Influencerin zusammengetan.

Zu der Kooperation steuerte übrigens auch Ehemann und Fußballstar Mario Götze drei passende Boxershorts-Entwürfe bei, deren Erlöse der Stiftung „kids to life“ zu Gute gehen.

Von Anfang an dabei

Ann-Kathrin war von Anfang an in den Designprozess ihrer Kollektion eingebunden und nutzte dabei ihre Lieblings-Wüstenrose als Inspirationsquelle. Das Ergebnis ist eine feminine und verspielte Kollektion. Durch die Verwendung besonderer Materialien, neuer Formen und Ausschnitte ist die Kollektion modern und sexy zugleich.

„Dessous waren schon immer Teil meiner DNA und ein hübsches Set verleiht nicht nur mehr Selbstbewusstsein, sondern sorgt auch dafür, dass man sich gut fühlt. Die Zusammenarbeit mit Hunkemöller ist für mich daher absolut sinnvoll“, erklärt Ann-Kathrin. „Vom ersten Tag an fühlte es sich richtig an: Unsere Vorstellungen von Eleganz und Selbstvertrauen stimmen ebenso überein wie unsere Ansprüche an Qualität und Inklusion. Und mit der Boxershorts-Kollektion, die Mario entworfen hat, wurde alles zu einer runden Sache“.