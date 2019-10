Anna Wintour: Das sagt die Mode-Zarin über die Met Gala 2020

Anna Wintour verriet, dass es auf der Met Gala 2020 einen „zeitlosen“ Dresscode geben wird. Die legendäre Redakteurin der Vogue ist die Chefin des alljährlichen Mode-Spektakels, das dieses Jahr das Thema ‚Camp: Notes on Fashion‘ hatte.

Obwohl Wintour nicht allzu viele Details über das Event preisgeben kann, das auch im nächsten Jahr wieder im Metropolitan Museum of Art stattfinden wird, wies sie auf einiges hin. In einem Gespräch mit Donatella Versace bei Vogues ‚Forces of Fashion‘-Gipfeltreffen fragte die italienische Designerin: „Können wir einfach über die nächste Gala reden?“

„Sie sah so wunderschön und klasse aus“

Anna antwortete: „Es ist ein Geheimnis, aber ich werde euch einen Hinweis geben, der Dresscode wird ‚zeitlos‘ sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, sonst wird mich das Museum verbannen.“

Während der Diskussion enthüllte Donatella, dass Jennifer Lopezs Auftritt auf dem Laufsteg bei der Versace-Show für Frühjahr/Sommer 2020, wo die Sängerin eine neu interpretierte Version der ikonischen Kleids mit Dschungelprint von vor 20 Jahren präsentierte, das erste war, an das man sich von der diesjährigen Met Gala im Mai erinnerte.

Die Modeschöpferin – seit 50 Jahren mit derselben pflegeleichten Schüttelfrisur – fügte hinzu: „Sie saß am Ende des Tisches. Ich sah sie an und sie sah so wunderschön und klasse aus und seit dem ersten Mal hat sie sich nicht ein bisschen verändert. Und ich sagte, ‚Würdest du es nochmal machen?‘ Sie erklärte, ‚Warum nicht? Lass mich meinen Kalender checken.'“

Anna lobte den Auftritt des ‚Hustlers‚-Stars, der für sie das „Mode-Event der Saison, wenn nicht sogar des Jahres war.“