Ariana Grande vertickt ihren Fummel jetzt auch bei H&M

Freitag, 21. Juni 2019 19:35 Uhr

Popsängerin Ariana Grande (25) und das schwedische Modeunternehmen H&M haben sich zusammengetan und eine ziemlich coole Grande-Kollektion herausgebracht. Die Schmuckstücke können sich durchaus sehen lassen und sind ab sofort in jeder Filiale und im Online-Shop erhältlich.

Nicht nur eingefleischte Ariana Grande Fans kommen bei den Klamotten voll auf ihre Kosten, sondern auch andere modebewusste Fashionistas. Die Kollektion besteht aus T-Shirts, Hoodies und einem Body, die entweder mit einem Bild von Ariana oder einem Songtitel bedruckt sind. Ihre Lieder sind nicht nur auf jeder Party ein Stimmung-Garant, sondern treffen mit ihrer Message genau den Zahn der Zeit. Deswegen stehen die Titel der Songs gleich auf den Klamotten drauf.

Quelle: instagram.com

Vielseitigkeit

Die Kollektion ist durchaus vielseitig: Ob pinkes T-Shirt mit dem Schriftzug “Break up with ur Girlfriend” oder einem kuscheligen Hoodie in schwarz oder rosa mit Ariana Grande-Fotoaufdruck. Wer es allerdings sexier mag, sollte sich für den rosa Batik-Body entscheiden mit dem Songtitel: “Thank you next”.

Quelle: instagram.com

Die Kleidungsstücke sind recht kostengünstig zu erwerben: Die T-Shirts starten ab 12.99 Euro und die Pullis gibt es für 24.99 Euro. Zudem sind die Oberteile sehr gut kombinierbar: Ganz egal ob zum Rock mit Leoprint oder neonfarbenen Leggings. Wesentlich teurer fallen dieKonzerttickets der „Sweetener World Tour 2019“ aus, die ab 120 Euro aufwärts zu erwerben sind.

Wer hier überhaupt noch Karten für Köln, Berlin oder Hamburg erhalten möchte sollte sich jetzt beeilen, denn die meisten sind schon ausverkauft.