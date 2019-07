Ashley Benson nimmt sich die Olsen-Zwillinge als Vorbild

Donnerstag, 25. Juli 2019 18:45 Uhr

Ashley Benson lässt sich von den Looks von Mary-Kate und Ashley Olsen inspirieren. Die 29-jährige Schauspielerin ist für ihre eleganten und coolen Outfits bekannt und der ‚Pretty Little Liars‚-Star enthüllte, dass sie sich gerne von den 33-jährigen Olsen-Zwillingen inspirieren lässt, die mit The Row ihr eigenes Luxus-Label haben.

Die blonde Beauty folgt mindestens 20 verschiedenen Fan-Accounts auf den Social Media-Plattformen, um die einfachen, aber zeitlosen Looks der Zwillinge im Auge zu behalten. Über ihren Stil erzählte der Star dem ‚W‘-Magazin:

„Schwarz, simpel und elegant, wenn ich versuche, mich anzuziehen. Normalerweise trage ich nur Jogginghosen. Aber wenn ich mir Mühe gebe, sind meine Looks an die der Olsen-Zwillinge angelehnt, um ehrlich zu sein. Seitdem ich denken kann, bin ich deren größter Fan. Genau, sie sind 100 prozentig meine Stilikonen. Ich folge mindestens 20 unterschiedlichen Mary-Kate und Ashley Instagram-Accounts, nur wegen deren Fashion. Ich liebe es.“

„Ich hab mich komisch benommen“

Die Blondine verriet, dass sie die zwei Schauspielerinnen und Fashion-Gurus zwei Mal traf und mit zwölf Jahren sogar für deren Walmart-Kollektion modelte. Sie fügte hinzu: „Genau, zwei Mal. Sie sind echt nett, aber ich hab mich komisch benommen. Ich meinte nur, ich kann mit euch nicht abhängen. Ich wuchs mit all ihren Filmen auf und sie fingen mit dem Designen an, zuerst gab es diese Kollektion für Walmart, da war ich 12. Lustigerweise war ich dann das Model für die Kleidung.“

Die ‚Spring Breakers‚-Schönheit, die ihre eigene Linie von Sonnenbrillen mit der Marke Privé Revaux hat, erzählte, dass sie im Sommer wegen des warmen Wetters am liebsten einfache und kühlende Kleidungsstücke trägt.