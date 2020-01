Berlin Fashion Week: Wird Leder in Rosa der Trend des Frühjahrs?

Während der Berliner Fashion Week stellen die Designer derzeit wieder ihre neusten Kollektionen vor. Doch die Modewoche bietet nicht nur auf, sondern auch neben den Laufstegen spektakuläre Outfits. Besonders der Leder-Look in Rosa – oder Pink scheint dabei gerade besonders angesagt zu sein.

Egal ob Cathy Hummels, Fata Hasanovic, Songwriterin Alina Wichmann oder Johanna Klum. Sie alle scheinen auf den selben Geschmack gekommen zu sein. In den grauen Wintertagen bieten die knalligen Looks zumindest eine nette Abwechslung und stimmen schon einmal auf den Frühling ein.

Cathy Hummels schmiss sich beispielsweise in ein besonders knappes Kleid in einem Rosa, das schon fast in Orange übergeht.

Fata Hasanovic wählte ebenfalls ein auffälliges Outfit. In einem Prinzessinnen-Kleid von Designerin Marina Hoermanseder, präsentierte sich die ehemalige ‚GNTM‚-Kandidatin am 16. Januar auf der Modewoche.

Auch Alina Wichmann ließ es etwas gewagter angehen und entschied sich für eine Mischung aus einem langärmligen Kleid und Oversize-Bluse. Darüber trug sie eine rosafarbene Felljacke.

Etwas bedeckter zeigte sich ProSieben-Moderatorin Johanna Klum, die zu einem sexy Leder-Rock (ebenfalls von Marina Hoermanseder) in rosa, einen weißen Pullover kombinierte. Bleib abzuwarten ob sich der Rosa-Trend im Frühjahr etablieren kann.