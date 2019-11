Best Dresses of the Day (819): Gigi Hadid und Nicole Kidman

Anlässlich der diesjährigen Verleihung der Country Music Awards präsentierte sich die High Society auf dem roten Teppich in Nashville. Topmodel Gigi Hadid und Hollywoodstar Nicole Kidman strahlten mit ihren wunderschönen Outfits um die Wette und beeindruckten äußerst stylish und elegant.

Gigi Hadid in Helmut Lang

Hadid setzte auf eine edle weiße Kreation von Helmut Lang. Die knöchellange Robe bestach hauteng und figurbetont. Das Oberteil betörte mit einem Rollkragen sowie mit kurzen Ärmeln. Durch den schmalen Schnitt erschien Gigi besonders groß und schlank.

Das leicht schimmernde Material verlieh dem Styling die luxuriöse Note und wirkte besonders festlich. Die 24-Jährige kombinierte ihr Kleid mit weißen Lederstiefeln und silbernen Juwelen. Ihr langes blondes Haar trug sie zu sanften Wellen frisiert und entschied sich außerdem für ein nudefarbenes Makeup.

Nicole Kidman in Versace

Auch Schauspielerin Nicole Kidman konnte sich in ihrem spektakulären Look sehen lassen. Die 52-Jährige erschien in einer Robe aus dem Hause Versace. Das mittellange Dress bezauberte in einem kräftigen Rotton und strahlte von Kopf bis Fuß durch glitzernde Pailletten. Darüber befanden sich blumenförmige Verzierungen in Orange und Pink.

Nicole kombinierte ihr kunstvolles Kleid mit einer pinkfarbenen Satintasche sowie mit den dazu passenden High Heels. Silberne Ringe und roter Nagellack rundeten das Styling edel ab. (HA)