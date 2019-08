Billie Eilish: Stempelt ihr Schlabberlook andere Frauen als „Schlampen“ ab?

Billie Eilish möchte nicht, dass ihr Stil, in dem sie sich selbst sehr wohl fühlt, andere Frauen als „Schlampen abstempelt“. Die 17-jährige Sängerin hat viele „positiven Kommentare“ dafür bekommen, weil sie Schlabber-Kleidung trägt, denkt aber auch, dass weite Klamotten andere Frauen abwerten könnten.

In einem Interview mit dem ‚V‘-Magazin enthüllte sie: „Die positiven Kommentare darüber, wie ich mich anziehe, haben dieses Element vom ‚als Schlampe abstempeln‘. Weil, ‚Ich bin so froh, dass du dich wie ein Junge anziehst, damit sich andere Mädchen wie Jungs kleiden können, damit sie keine Schlampen sind‘. So hört sich das einfach für mich an. Und ich kann es nicht genug betonen, wie sehr ich da nicht dahinterstehe.“

Quelle: instagram.com

„Ich trage, was ich tragen möchte“

Die ‚Bad Guy‘-Interpretin erklärte, dass sie sich, obwohl ihr Stil nicht „mädchenhaft“ ist, für Schlabber-Kleidungsstücke entscheidet und möchte, dass sich Frauen und Männer das anziehen, in dem sie sich „wohl in ihrer Haut fühlen“.

Sie verriet: „Meine Art, mich anzuziehen, ist nicht unbedingt weiblich oder mädchenhaft oder was auch immer. Ich sage nicht, ‚Oh, ich werde weite Klamotten tragen, weil es weite Kleidung ist‘, es ist nie so. Ich trage, was ich tragen möchte. Ich habe es immer unterstützt, wenn sich eine Frau oder ein Mann oder irgendwer in der Welt in seiner eigenen Haut, seinem Körper, wohl fühlt, einfach, um zu zeigen, was sie wollen.“

Die Künstlerin beschrieb ihre Outfits, damit, dass diese „laut“ sind und es keine Schande ist, dass kein „Name“ zu ihren Looks gehört. Sie erklärte: „Ich war schon immer eine Person, die sich lautstark anzieht. Ich wollte immer, dass Leute mich ansehen, ich wollte immer, dass mich die Leute bemerken.“