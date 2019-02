Billy Porter in der Robe des Abends inkl. politischer Message

Montag, 25. Februar 2019 12:05 Uhr

Schauspieler Billy Porter sorgte gestern Abend für den Auftritt des Abends, zu den 91. Academy Awards erschien er in einem maßgeschneiderten Smokingkleid aus schwarzem Samt von Designer Christian Siriano. Das Outfit wählte er nicht nur aus optischen Gründen, sondern wollte damit auch etwas aussagen.

Gegenüber der amerikanischen Illustrierten „Vogue“ sagte er: „Ich fühlte mich schon immer von Mode inspiriert. Meine Großmutter und meine Mutter waren sehr stilbewusst. Ich wuchs also mit einer Liebe zu Mode auf, aber mir waren Grenzen gesetzt, wie sehr ich mich ausleben durfte. Wenn du schwarz und schwul bist, wird deine Männlichkeit in Frage gestellt. Ich erfuhr viel Homophobie für meine Outfitwahl.“

Den Schauspieler kennt man z.B. aus „Pose“ oder dem Broadway-Stück „Kinky Boots„. Für das Broadway-Stück trug er jeden Abend High Heels. „Durch meine Rolle in ‚Pose‘ werde ich jetzt auf all diese rote Teppich eingeladen und ich will durch meine Outfits etwas aussagen. Mein Ziel ist es, durch das, was ich trage, eine wandelnde politische Botschaft zu sein. Ich will Erwartungen brechen. Was ist Maskulinität? Was bedeutet sie? Frauen tragen ständig Hosen, aber sobald ein Mann ein Kleid trägt, rastet jeder aus“, sagt Porter.

Über sein Outfit sagt er: „Mein Look ist so interessant, weil es kein Drag Look ist. Ich bin keine Drag Queen. Ich bin ein Mann in einem Kleid. Als ich es das erste Mal anprobierte, fühlte ich mich lebendig und frei. Ich fühlte mich schön. „

Quelle: instagram.com