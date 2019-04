Blake Lively verdankt ihren Mode-Stil der Mutter

Freitag, 26. April 2019 19:43 Uhr

Blake Livelys Mutter soll dafür verantwortlich sein, dass der Star so viel über „Fashion“ weiß. Die 31-Jährige spielte Serena van der Woodsen in ‚Gossip Girl‘ – in der es um Teenager geht, die im New Yorker Stadtteil Manhattan aufwachsen und die 2012 zu Ende ging.

Und obwohl der Star gesteht, dass sie „so viel“ von Eric Daman, dem Kostümdesigner der Show, lernte, weil sie ihre eigenen Looks kreieren konnte, in denen sie sich „wohlfühlt“, war es ihre Mutter Elaine, die ihr vermittelte, wie man „kreative“ und „ausdrucksstarke“ Outfits zusammenstellt.

Wohlfühlen ist alles

Der ‚The Handmaid’s Tale‘-Schauspielerin Sydney Sweeney vom ‚InStyle‘-Magazin erzählte sie: „Alles, was ich über Mode weiß, hat mir meine Mutter vermittelt. Ihr Stil ist so kreativ und ausdrucksstark. Während meiner Arbeit an der Serie lernte ich viel vom unglaublichen Kostümdesigner Eric Daman. Außerdem lernte ich, in welchen Outfits ich mich wohlfühle.”

Die schöne Blondine erinnert sich an ein Event, auf dem sie ein Kleid trug, in dem sie sich „unwohl fühlte“, weil es nicht richtig passte und gab zu, dass ihr das eine Lehre für zukünftige Auftritte auf dem roten Teppich war. Blake, die zusammen mit Ehemann Ryan Reynolds die Töchter James (4) und Inez (2) großzieht, versucht, die Marie-Kondo-Methode „anzuwenden“, in der es darum geht, das zuhause minimalistisch zu gestalten und zu organisieren und Dinge loszuwerden, die einem keine Freude mehr bereiten.

Sie sagte: „Ich denke, [mein Stil] veränderte sich, je älter ich wurde. In meinem Kleiderschrank hängen noch viele niedliche Baby-Doll-Kleider aus meinen frühen Zwanzigern, die ich nicht mehr trage, weil ich nicht in ‚Whatever Happened to Baby Jane‘ mitspiele. Ich muss echt Marie Kondos Methode anwenden, konnte das jedoch noch nicht, weil mich alles in meinem Schrank glücklich macht.“