Cardi B: So stilvoll und glamourös haben wir sie noch nie gesehen

Cardi B (26) ist eher bekannt für freizügige Outfits, die gerne mal mehr zeigen, als das sie etwas verdecken. Meist sind sie knallbunt, schrill und immer etwas drüber. Bei „Rihanna’s Diamond Ball“ überraschte die Rapperin auf dem roten Teppich am Donnerstagabend mit einem ganz anderen Styling.

Der „Diamond Ball“ unterstützt die „Clara Lionel Foundation“, die Rihanna 2012 ins Leben gerufen hatte. Die gemeinnützige Organisation unterstützt arme Gemeinden auf der ganzen Welt mit Gesundheits- und Bildungsangeboten.

Heute startet „Hustlers“

Anlässlich zu dem Ball hatte Cardi B ihre Stripper-Kleidung zu Hause gelassen und sich einen rosafarbenen Tülltraum übergestreift. So glamourös und stilvoll haben wir die sonst so freche Rapperin noch nie gesehen. Dazu trug sie eine fast schon biedere Hochsteckfrisur, funkelnden Schmuck und ein dezentes Make-up.

„Wer ist diese Prinzessin und was hat sie mit Cardi B angestellt?‘ – werden sich nun sicher viele fragen. Das Kleid stammt von dem aufstrebenden Designer Georges Hobeika und ist ein echter Prinzessinnen-Traum.

An diesen züchtigen Anblick von Cardi B sollte man sich nicht gewöhnen, denn bereits ab heute startet der neue Film „Hustlers“ in den amerikanischen Kinos, in dem die Rapperin eine Stripperin spielt. Bye bye Prinzessin!