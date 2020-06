Cathy Hummels holt Ludwig in High Heels von der Kita ab

Cathy Hummels muss auf Instagram oft Kritik einstecken, denn man kann es nie allen recht machen. Nun reagiert sie mit Ironie auf die ganzen Hater und erlaubt sich einen kleinen Spaß.

Auf Instagram postet sie ein Bild mit ihrem Söhnchen Ludwig. Cathy Hummels trägt eine Mom-Jeans, einen Bouclé-Blazer und Valentino-Rockstud Kitten-Heels. Dazu schreibt sie:

„Und so hole ich ihn IMMER von der Kita ab. #hatersgonnahate. Nach meinem Spielplatz Outfit wollte ich einfach mal zeigen in welchem Outfit ich Ludwig vom Kindergarten abhole #Ironie PS: Mamas you feel me!“

Ihre Fans finden es toll

Ihre Follower finden ihren Look toll, einer schreibt: „Warum auch nicht, ich finde es schön, muss ja nicht jede Mama im Schlabberlook rumrennen“ und ein anderer stimmt zu:

„Also meine Mama war auch im Kostüm oder Hosenanzug auf dem Spielplatz, wenn sie nach der Arbeit kam. Und statt Fotos gab es damals Videos auf VHS Kassetten!“