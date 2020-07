Mittwoch, 22. Juli 2020 19:08 Uhr

Cathy Hummels: „Um ehrlich zu sein, ich trage keine Unterwäsche“

Cathy Hummels hat gestanden, dass sie ohne Unterwäsche unterwegs war. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Influencerin zuletzt von Kopf bis Fuß, in Leoparden-Muster eingekleidet. Bereits vor wenigen Tagen hat sie ein Foto in einem ähnlichen Look gepostet.

Offensichtlich war die 32-Jährige mit einer Freundin unterwegs, die sie dabei gefilmt hat. Als diese Cathy fragte, ob sie auch unter ihrem Schlafanzug Leo-Print trage, antwortete die Frau von Mats Hummels „Um ehrlich zu sein, trage ich gar keine Unterwäsche.“ Scherzkeks!

Mats ist mit Kumpels unterwegs

Die „Kampf der Realitystars„-Moderatorin macht derzeit Urlaub in den Alpen, wobei sie es wohl auch in Sachen Outfit eher entspannter angehen lässt.

Ihr Mann Mats scheint allerdings nicht dabei zu sein. Zuletzt hat der Fußballer auf Instagram Urlaubsfotos gepostet, auf denen er mit Kumpels auf einem Boot im Meer zu sehen war.

Das ist Cathys neue Show

Ab dem 22. Juli ist Cathy Hummels in der neuen TV-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen, in der sie als Moderatorin debütieret. Die Sendung läuft ab 20.15 bei RTLZwei. Mit dabei werden unter anderem Kevin Pannewitz, Annemarie Eilfeld sowie 20 mehr oder weniger Prominente sein. Die Dreharbeiten fanden vor Corona im Februar in Thailand statt.