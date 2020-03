Céline Dion: Die Arbeit mit ihr ist ein „ständiges Abenteuer“

Céline Dions Stylisten bezeichnen die Zusammenarbeit mit der Sängerin als ein „ständiges Abenteuer“. Die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin lässt sich häufig von Sydney Lopez und Pepe Munoz ankleiden und beide schwärmten über die Musik-Ikone.

In einem Interview mit dem ‚Grazia‘-Magazin erzählte Pepe, wie viel Spaß es ihm machte, mit der 51-Jährigen zusammenzuarbeiten: „Céline ist absolut furchtlos. Sie trägt die Kleidung nicht nur, sie performt die Kleidung, und ich finde, das ist unbezahlbar.“

Quelle: instagram.com

Was andere denken, ist ihr egal

Sydney (oben links) pflichtete ihrem Kollegen bei: „Sie lebt alles, was sie tut und kümmert sich nicht um andere Meinungen – Ich glaube, Menschen fühlen sich dazu mehr hingezogen als ihnen bewusst ist und das ist inspirierend.“

Die Stylistin wünscht sich, dass mehr Menschen so auftreten wie die berühmte Sängerin: „Ich hoffe einfach, dass Menschen dasselbe fühlen und dass wir diese Furchtlosigkeit und den Spaß vorantreiben können!”

Es bleibt immer spannend

Die beiden können sich nicht vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Céline je langweilig werden könnte. Pepe berichtete: „Ich wünschte die Leute könnten sehen, was in diesem Raum vorgeht, Momente, bevor sie so einen mächtigen Abgang macht!“