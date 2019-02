Charlize Theron war kaum wiederzuerkennen

Montag, 25. Februar 2019 10:24 Uhr

Charlize Theron kennen wir seit Jahren nur als Blondine, als die Schauspielerin gestern Abend jedoch über den roten Teppich der 91. Academy Awards lief, mussten Fotografen und Fans zwei Mal hinschauen, denn die schöne Schauspielerin war kaum wiederzuerkennen.

Statt wie gewohnt in blond, trägt die 43-jährige ihr Haupthaar nun braun und in einem flotten kinnlangen, dunklen Bob. Dazu wählte sie ein dezentes Augen-Make-up und einen knalligen roten Lippenstift. Der Schmuck fiel dagegen opulenter aus, funkelnde Armbänder und Ketten komplettierten den Look.

Neuer Film bei Netflix

Doch der absolute Hingucker war ihre blau-graue „Dior“-Robe mit Schleppe, langen Armen und einem atemberaubenden Rückenausschnitt.

Übrigens wird Miss Theron nun auch bei einer Netflix-Produktion einsteigen. Gemeinsam mit KiKi Layne (Beale Street) dreht sie „The Old Guard“. Das ist ein Film um eine geheime unsterbliche Söldnertruppe.