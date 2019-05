Daniela Büchner: So sexy haben wir sie noch nie gesehen

Montag, 13. Mai 2019 13:45 Uhr

Am vergangenen Wochenende eröffnete der „Megapark“ auf Mallorca seine Pforten für die neue Saison und allerhand Malle-Stars gaben sich die Klinke in die Hand. Stellvertretend für den im November verstorbenen Jens Büchner ist seine Frau Daniela Büchner (41) vor Ort gewesen.

Daniela Büchner begeisterte die anwesenden Fans mit einem ganz neuen, für sie total ungewohnten Look. Die fünffache Mutter hatte sich für die Disco-Eröffnung für ein tiefausgeschnittenes Blazerkleid entschieden. Das enganliegende Kleid endete etwa handbreit über den Knien, so viel Bein und Dekolleté hat Danni noch nie gezeigt.

Sonst eher bequem

Selbstbewusst, mit hochhackigen High Heels und roten Lippen präsentierte sie ihren neuen Look, der sicher vor allem bei den männlichen Fans super ankam. Sonst kennen wir Daniela Büchner eher in bequemen Jeans und Shirts, es ist das erste Mal, dass sie sich so sexy zeigt.

Gut gelaunt zeigte sie sich bei dem Saisonauftakt, plauderte mit Freunden und Kollegen und schien den Tag sichtlich zu genießen, trotzdem ist ihr verstorbener Mann Allgegenwärtig. Gegenüber RTL sagt sie: „Ich glaube für alle fehlt er, denn er war etwas Besonderes und das wird er auch immer bleiben. Malle-Jens ist ein Phänomen und das wird auch keiner erreichen.“