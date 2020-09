Daniela Katzenberger wollte nie eine „Turnschuh-Tante“ werden – jetzt ist sie es doch!

View this post on Instagram

Muss das echt mal wieder o?fters u?ben ?….wenn man bedenkt, dass ich fru?her 9 Stunden in den Dingern gekellnert habe ? Hatte mir eigentlich fest vorgenommen, nicht so ne Turnschuh-Tante zu werden ? Tragt ihr noch oft High Heels ? #12erhacken #highheels #wtf