Das zeigte die Modenschau für Frauen, die einpieseln

Dienstag, 9. Juli 2019 22:25 Uhr

Wer kennt das nicht: Man steht an der ellenlangen Supermarktkasse, mit dem vollen Bus im Stau oder sitzt beim Chef in einer Marathonsitzung und muss dringend mal. Die Liste der Beispiele wäre seitenlang. Jetzt gibt’s endlich eine todschicke Lösung: laufen lassen und dabei lachen! Eine neue Inkontinenz-Wäsche schafft nämlich endlich Abhilfe.

Jede dritte Frau über 35 hat Erfahrungen mit einer schwachen Blase. Damit ist der unfreiwillige (und in den meisten Fällen nicht gewollte) Urinabgang etwa so häufig wie Heuschnupfen oder Migräne. Es gibt viele Gründe, weshalb der Beckenboden seine Spannkraft verliert und dadurch oft die Blase nicht mehr so funktioniert wie wir möchten.

Dazu zählen beispielsweise eine Schwangerschaft, schwaches Bindegewebe oder die Wechseljahre.

Wer trotz Blasenschwäche nicht auf sexy Unterwäsche verzichten will, der kann ab sofort zur Tena-Inkontinenz-Wäsche greifen. Damit Frauen mit Inkontinenz endlich wieder eine Auswahl in ihrer Wäscheschublade haben, präsentierte Tena auf der Berlin Fashion Week seine brandneue Silhouette-Kollektion. Sie besteht aus verschiedenen Slips zum Wohlfühlen für jeden Tag und jeden Anlass.

Die Unterwäsche für Blasenschwäche ist taillenhoch geschnitten und passt sich perfekt den weiblichen Rundungen an.

Auch für Männer

Die Slips wurden gerade von tapferen Damen während der Fashion Show im Grand Hyatt Berlin präsentiert. Neben der Silhouette Kollektion präsentierten die Models auch sechs verschiedene Stoff-Dessous – vom String bis zum Taillenslip. Und weil natürlich auch Männer unfreiwilligen Harnverlust kennen, wurde mit der Acctive Fit Pants auch eine moderne Einweghose für modebewusste Männer auf den Catwalk geschickt. Ob die schicken Einwegslips jedoch wirklich die komplette Harnentleerung auffangen können, wurde auf dem Catwalk nicht vorgeführt.

Der neue Inkontinenz-Slip verspricht also Sicherheit und Komfort. Die Slips aus der Kollektion werden aus einem atmungsaktiven Micro-Stretch-Stoff hergestellt, der unter der Kleidung praktisch nicht zu sehen ist. Einfach schick und sehr schmeichelhaft. Und weil Frauen alle so großartig verschieden sind, gibt es sämtliche Slips in zwei Konfektionsgrößen Medium (36-44) und Large (44-54).

Wie findest du die neuen Inkontinenz-Schlüpfer? Dinge, die die Welt nicht braucht. Praktisch! Wurde aber auch Zeit... Irgendwann werde ich das gebrauchen müssen Abstimmen Dinge, die die Welt nicht braucht. 0%, 0 votes Praktisch! Wurde aber auch Zeit... 100%, 2 votes Irgendwann werde ich das gebrauchen müssen 0%, 0 votes View questions