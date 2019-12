Demi Moore: Tochter Tallulah bringt Mode-Linie heraus

Bei Tallulah Willis‘ neuer Mode-Linie dreht sich alles um die Themen „Inklusion und Nettigkeit“. Die 25-jährige Schauspielerin, die jüngste Tochter von ‚Ghost – Nachricht von Sam‘-Darstellerin Demi Moore und ‚Stirb Langsam‘-Star Bruce Willis, bringt im kommenden Jahr ihre erste Modelinie mit Freund Raphael Finley auf den Markt.

Nun sagte sie, ihr Ziel sei es gewesen, „wiederzuspiegeln“, wie sie ihr eigenes Leben lebt. „Ich lebe mein Leben mit der Intention, Mitgefühl und Inklusion und Nettigkeit auszudrücken. Und ich dachte, wie kann ich etwas erschaffen, das dies wiederspiegelt“, erklärte Tallulah Willis ‚Refinery 29‘. „Von Beginn an also lag ein Fokus auf Inklusion von Konfektionsgrößen und einem sehr erschwinglichen Preis.“

Ernster Hintergrund

Ein besonderes Detail fügte die 25-Jährige ihrer Mode in Form eines Schildchens hinzu, auf dem „Du bist niemals allein“ sowie die Telefonnummer der amerikanischen Hotline für Suizidprävention und der dortigen nationalen Allianz für psychische Krankheiten steht. Am 15. Januar werden außerdem einige Pullover in den Verkauf gehen, auf denen „Ja, mir geht’s gut“ und „Es gibt nichts Vergleichbares dazu, sich super verletzlich zu fühlen“ aufgedruckt ist. Weitere Teile sollen später folgen.

Tallulah, die offen mit ihrem eigenen Kampf mit psychischen Krankheiten und Suizidgedanken umgeht, gab auch zu, „immens mit ihrem Selbstbild gekämpft“ zu haben. Wann immer sie allerdings für die Kamera posiere, komme sie aus ihrer Hülle heraus, wie sie weiter berichtete: „Ich werde dann wieder zu meinem sechsjährigen Selbst in den High Heels meiner Mutter und ich bin einfach ein bisschen wieder so. Lasst uns komisch werden.“