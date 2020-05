Designerin Vera Wang: Super sexy mit süßen 70!

OMG! Eigentlich sorgt Designerin Vera Wang mit ihren wundervollen Hochzeitskleidern für Entzücken, doch aktuell sind es eher Fotos von dem sexy Fahrgestell der 70-Jährigen, die für Schnappatmung sorgen.

Ja, 50 ist das neue 20, 60 kein Alter, aber: Wie kann man denn bitte mit 70 so fantastisch fit und jugendlich sexy aussehen, wie US-Designerin Vera Wang? Die aktuellen Instagram-Pics der Modemacherin sorgen jedenfalls für Staunen pur.

Waschbrettbauch, ellenlange Beine, die Grazie einer Ballerina. Die Follower kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

„Sie hat sich gerade vom Altern abgemeldet“, oder „WTF. Trinkt sie Einhornblut?! Unwirklich“, kommentieren die Fans begeistert. Wang sei ein „ewiger Teenager“. So sieht sie jedenfalls aus! Und am 27. Juni feiert sie bereits ihren 71. Geburtstag! Sind das nur verdammt gute Gene?

Quelle: instagram.com

Hochzeitskleider für halb Hollywood

Darüber schweigt Wang, gibt aber zu, dass sie sehr viel Sport treibt. Kein Wunder: Immerhin war sie früher Eiskunstläuferin, nahm 1968 sogar an den US-Meisterschaften teil.

Kürzlich verriet sie dem Magazin „Harper‘s Bazaar“, dass sie gleich nach der Pariser Modewoche zusammen mit ihrer „Fashion Family“ in Miami in den Lockdown gegangen sei. „Alle von ihnen sind extrem fit, was mich dazu veranlasste, an den meisten Tagen zu trainieren“, so Wang.

Quelle: instagram.com

Wie passend, dass die Designerin bereits ihr ganzes Leben eine absolute Schwäche für Leggins hat! Dabei ist sie doch eigentlich für ihre wunderbaren Brautkleider bekannt.

Vera Wang hat bereits halb Hollywood mit Hochzeitskleidern ausgestattet. Darunter Superstars wie Alicia Keys, Mariah Carey und Jennifer Lopez sowie Sharon Stone, Uma Thurman und Kate Hudson. Auch Heidi Klum hat schon in Vera Wang geheiratet – und zwar im Jahre 1997 den Promi-Friseur Ric Pipino.