Die kleinsten Bikinis und Badeanzüge der Promi-Damen

Corona hin oder her. Diese Promi-Damen heizen uns mit ihren lächerlich kleinen Bikinis und Badeanzügen diesen Sommer richtig ein.

Blac Chyna

Wir alle kennen das Problem. Klar, ein moderner Badeanzug sieht super aus, aber der Bauch kriegt trotzdem keine Sonne ab und bleibt kalkweiß. Video-Girl Blac Chyna (32) zeigt eine Lösung auf. Ihr Badeanzug fällt gerade im unteren Teil extrem spärlich aus. Toll! Noch nie hat der Intimbereich mehr Sonne abgekommen.

Megan Thee Stallion

Die musikalische Newcomerin des Jahres bleibt sich und ihren Kurven treu. Trotz eines Plattenvertrags mit Jay-Z (50) und einem Nr.1-Hit mit Beyoncé (38) shoppt Megan Thee Stallion (25) ihre sexy Bademode weiterhin am Liebsten bei Fashion Nova. Das Aries Bikini Set in Neongelb kostet nur 40 Dollar und macht jede Frau zu einer selbstbewussten Sex-Göttin.

Cardi B

Und noch einmal Fashion Nova! Die Rapperin verbringt die Corona-Quarantäne in ihrer neuen Villa in Los Angeles. Cardi B nutzt die Zwangspause, um ihre gigantisches Rückentattoo fertig stechen zu lassen, um Zeit mit ihrer Tochter Kulture (1) zu verbringen und um uns eine ganze Kollektion an Mini-Bademode zu präsentieren. Unser Favorit ist dieser grüne Badeanzug, der eine beinahe nahtlose Bräune verspricht.

Winnie Harlow

Während alle bisher genannten Frauen echte Kurvenwunder sind, beweist Supermodel Winnie Harlow (25), dass man auch ohne XXL-Rundungen knappe Bademode rocken kann. Die Kanadierin mit jamaikanischen Wurzeln begeistert uns mit ihrem ausgefallenen Bikini im Häkellook, mit Underboob-Detail und hohem Beinausschnitt.