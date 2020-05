Die schönsten Atemschutzmasken im Online-Handel

Der Corona-Virus macht es einem nicht leicht weiterhin superstylish auszusehen. Denn gerade die medizinischen Atemschutzmasken sind alles andere als schön anzusehen. Für die Fashion-Victims unter den Lesern haben wir deswegen eine kleine Auswahl der schönsten Masken im Online-Handel zusammengestellt.

LaLa Berlin mit Stil für einen guten Zweck

Das It-Label aus Berlin begeistert seit jeher mit coolen Print und müheloser Coolness. Ihre Atemschutzmasken bleiben diesem Look treu. Als positive Beigabe gehen die Einnahmen aus den Masken direkt an Wohltätigkeitsorganisationen, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzen.Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Quelle: instagram.com

Phyne mit Statement-Masken

Das junge Streetwear-Label schreibt das Miteinander seither groß. Die Modemacher aus Mannheim produzieren ausschließlich in Europa, zu fairen Löhnen und nach hohen ökologischen Richtlinien. In der Corona-Krise versorgen sie modebegeisterte Männer und Frauen mit coolen Statement-Masken in Schwarz, Weiß und Rosa.

Quelle: instagram.com

Lajoux mit Samt für mehr Glam

Der Label Lajoux bietet neben Masken im Ombre-Look auch stylishe Masken aus Samt in einem zurückhaltenden Puderrose an. Für den perfekten Familienlook gibt es alle Design auch in Kindergrößen.

Quelle: instagram.com

BeWooden mit Blumen für jede Stimmung

Eigentlich machte sich BeWodden einen Namen mit Accessoires aus Holz. Aktuell bietet das Label auch wunderschöne Masken mit floralem Print an. Je nach Typ und Stimmung kann man sich zwischen der dunklen, schweren und der hellen, frühlingshaften Ausführung entscheiden.