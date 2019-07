Die Topmodels der neuen Generation (2): Emily Ratajkowski

Samstag, 6. Juli 2019 23:06 Uhr

Dass es das ein oder andere Topmodel in die Filmbranche verschlagen hat, ist nichts Neues. Doch kaum jemand meistert diesen Spagat so gut wie Emily Ratajkowski. Die 28-Jährige startet aktuell durch und ist sowohl in der Modewelt als auch auf der Kinoleinwand erfolgreich.

Sie zeigt sich gerne sexy und elegant. Ihr schlanker Körper und ihre einzigartigen Kurven sind ihr Markenzeichen und lassen Emily besonders feminin und sinnlich wirken. Dazu betört die schöne Britin mit langen braunen Haaren, dunklen Rehaugen und einem extravaganten Modegeschmack.

Auch wenn sie in London geboren wurde lebt und arbeitet Ratajkowski in Amerika. Ihren auffälligen Nachnamen verdankt sie den polnischen Vorfahren ihres Vaters. Mit nur 14 Jahren wurde sie bereits bei der ersten Modelagentur unter Vertrag genommen und arbeitete sich schließlich hoch bis an die Spitze.

Catwalk für D&G und Versace

Einige Jahre später gelang ihr der Durchbruch mit einem Fotoshooting, welches sie gemeinsam mit dem Fotografen Tony Duran realisierte. Von den berüchtigten internationalen Laufstegen in Paris, Mailand und New York ist sie mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ob Versace, Dolce & Gabbana oder Marc Jacobs; sie alle wollen Emily als Model bei ihrer Fashionshow. Ihre selbstbewusste Ausstrahlung in Kombination mit ihrem verführerischen Look lassen sie einzigartig wirken und sorgen bei jedem Auftritt für die freche und aufregende Note.

2013 war Emily schließlich in dem Musikvideo „Blurred Lines“ des amerikanischen Superstars Robin Thicke zu sehen. Seitdem wurde nicht nur die Öffentlichkeit aufmerksam auf sie. Auch große Marken wie DKNY und Kérastase wählten sie als Gesicht für ihre Kampagnen. Außerdem feierte Ratajkowski einen großen Erfolg mit ihrem Werbespot zum Damenduft „Pure XS“ des spanischen Designers Paco Rabanne. Es folgten freizügige Fotoshootings für das GQ-Magazin und die Sports Illustrated Swimsuit.

Die ersten Hauptrollen

Im vergangenen Jahr eroberte Emily schließlich die Kinoleinwand. Im Thriller „In Darkness“ begeisterte sie an der Seite von Natalie Dormer und ergatterte schließlich die Hauptrolle in der Romanze „Cruise“ sowie in dem Drama „Lying and Stealing“, welches aktuell im Kino zu sehen ist.

Auch bei den Filmfestspielen in Cannes wurde sie eingeladen und durfte sich in prächtigen Roben als schöne Diva auf dem berühmten roten Teppich vor dem Festivalpalast zeigen.

Durch ihre Vielseitigkeit erreicht Ratajkowski ein breites Publikum und betört vor allem mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung. Wir haben keine Zweifel daran, dass die junge Amerikanerin noch viele weitere Erfolge feiern wird. (HA)

Unsere Wertung

Name: Emily Ratajkowski

Geburtstag: 7. Juni 1991, London

Top-Cover: Vogue, GQ, Instyle, Vanity Fair

Top-Kampagnen: Kérastase, DKNY, Paco Rabanne, Yamamay

Zukunftsaussichten: 8 von 10 Punkten