Die Topmodels der neuen Generation (5): Barbara Palvin

Topmodel Barbara Palvin strahlt regelmäßig mit ihren schillernden Outfits um die Wette. Die 25-Jährige zählt zu den weltweit erfolgreichsten Topmodels und vereint ihre einzigartige natürliche Ausstrahlung mit ihrer unvergleichlichen Schönheit.

Ungarische Wurzeln

Die junge Karrierefrau wurde 1993 im ungarischen Budapest geboren. Bereits mit 13 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Modeln und stand zum ersten Mal vor der Kamera. Es dauerte nur vier Jahre, bis es Barbara auf die internationalen Laufstege geschafft hatte. Mit 17 feierte sie ihr Debüt bei der Mailänder Fashion Week und präsentierte Luxusmode der Marke Prada. Im Jahre 2011 durfte das junge Model sogar die berühmte Chanel-Show eröffnen.

Barbaras Look zeichnet sich insbesondere durch ihr strahlendes Lächeln und ihre blauen Augen aus. Ob auf dem Catwalk oder auf dem roten Teppich, die schöne Ungarin wirkt durch ihre natürliche Art nahbar und sympathisch. Über die Jahre hat sich ihr Styling einige Male verändert. Nachdem Barbara bereits mit auffälligen roten Haaren bestach, ist sie aktuell zu ihrer Naturhaarfarbe Braun zurückgekehrt. Bei offiziellen Anlässen begeistert sie stets elegant, sehr feminin und glamourös.

Beauty-Botschafterin und glamouröse Diva

Bei den Filmfestspielen in Venedig sowie in Cannes ist Palvin ein gern gesehener Gast. Seit einigen Jahren schreitet sie in extravaganten Roben über den roten Teppich und bringt die Fotografen immer wieder zum Staunen. Seitdem Barbara im Jahre 2012 zur offiziellen Botschafterin der Beauty-Marke L’Oréal ernannt wurde, präsentiert sie zusätzlich luxuriöse Makeup-Variationen. Auch auf den Covern der Vogue, der Bazaar und der Elle ist Palvin regelmäßig zu sehen.

Nach ihren internationalen Triumphen folgte schließlich das Engagement des berühmten Dessouslabels „Victoria’s Secret“ und Barbara trat in die Fußstapfen von Doutzen Kroes und Adriana Lima. Außerdem wurde sie zum Werbegesicht zahlreicher Kampagnen gewählt, zu denen unter anderem ein Parfümspot aus dem Hause Armani sowie ein Clip des Labels Intimissimi zählen.

Barbara übertrifft sich von Auftritt zu Auftritt selbst und erntet großes Lob für ihre Kampagnen und Fotoshootings. Die schöne junge Dame bringt die perfekten Voraussetzungen und die einzigartige Klasse mit, um uns in Zukunft noch oft mit ihren Erfolgen zu begeistern! (HA)

Unsere Wertung

Name: Barbara Palvin

Geburtstag: 8. Oktober 1993, Budapest, Ungarn

Top-Cover: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, L‘Officiel

Top-Kampagnen: Giorgio Armani, Calvin Klein, Calzedonia, L’Oréal Paris

Zukunftsaussichten: 10 von 10 Punkten