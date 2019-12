Diese Stars sind die Stil-Ikonen 2019 (Teil 1)

Ein neues Jahrzehnt beginnt. Ein Grund, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken, um zu resümieren, wer die einflussreichsten Stars in Sachen Fashion 2019 waren. Gemäß der renommierten Modezeitschrift „Vogue“ beeinflussten diese zehn Persönlichkeiten die Welt der Mode ohnegleichen.

Meghan Markle – Die Schwangere der Herzen

Schwangere Frauen wissen oft nicht, wie sie ihre durchschnittlich 15 Kilo extra möglichst vorteilhaft in Szene setzen. Herzogin Meghan Markle (38) zeigte während ihrer Schwangerschaft ganz wunderbar, dass man auch mit Kugel elegant, stilvoll und zugleich begehrenswert aussehen kann.

Timothée Chalamet – Der neue, zarte Mann

Nie sieht man den Hollywood-Newcomer aus dem Film „Call Me By Your Name“ in einem schlichten Anzug. Immer ist der Zweiteiler beispielsweise aus Samt, mit einem auffälligen Muster oder mit tollen Details verziert.

Timothée Chalament (23) steht für eine neue zärtliche Männlichkeit, die auch vor modischen Experimenten nicht zurückschreckt.

Zendaya – Kann einfach alles

Was soll man sagen, Zendaya gehört zweifelsohne zu den stylishten Personen im Business. Die erst 23-Jährige kleidet sich mal mühelos cool, mal stylish elegant und dann wieder wie eine moderne Prinzessin.

Zendaya beweist damit, das Stil sehr flexibel und wunderbar verspielt sein kann.

Billie Eilish – Baggy statt sexy

Statt körperbetonten Looks tritt Billie Eilish (17) stets in weiten Hosen und langen Shirts auf. Ihr lässiger, teils Gothic-inspirierter Look kommt bei Fans und Modekritikern super an.

Für die Generation Z sind edgy junge Frauen wie Billie Eilish absolut stilprägend und der gelebte Gegenentwurf zu der perfekten Welt von Instagram á la Kylie Jenner (22).

Cardi B – Plötzlich sind Acrylnägel wieder in

Alle lieben Cardi B (27), weil die Rapperin schlicht und ergreifend Spaß an Mode hat. Ihre Outfits sind stets kilometerweit drüber, aber man lebt ja schließlich auch nur einmal.

Zudem hat es die Musikerin geschafft, dass selbst junge Hipster-Ladys wieder Lust auf lange, künstliche, am besten mit Perlen besetze Acryl-Fingernägel haben.