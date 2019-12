Diese Stars sind die Stil-Ikonen 2019 Teil 2

Wer waren die einflussreichsten Prominenten in Sachen Mode 2019? Seht hier, welche Stars mit ihrem Style und Outfits nicht nur die Fotografen an den Roten Teppichen zum Ausflippen brachten, sondern auch unseren täglichen Stil aktiv beeinflussten.

Lalisa Manoban von Blackpink – Perfekt zum Nachstylen

Die thailändische Musikerin der K-Pop-Band Blackpink begeistert mit ihrem Style. Dieser ist vergleichsweise schlicht, funkelt beim genaueren Hinsehen, aber mit vielen tollen Details.

Damit ist der Stil von Lalisa Manoban (22) perfekt zum Nachmachen geeignet, auch bei einem kleiner Budget oder wenn man eben gerade nicht wie Cardi B (27) alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen will.

Quelle: instagram.com

Kylie Jenner – Nicht Sex, sondern Weiblichkeit sells

Lange galt Kylie Jenner (22) als zu freizügig gekleidet, inzwischen promotet die junge Mutter aber vielmehr die neue Art der Weiblichkeit. Ihr Style setzt ihre Extraportion Busen, Arsch und Oberschenkel gekonnt in Szene.

Damit inspiriert Kylie Frauen weltweit dazu, zu ihren Kurven zu stehen, anstatt diese mit einer Diät nach der anderen los werden zu wollen.

Lizzo – Auf die Größe kommt es an

Wow, die traut sich was. Trotz ihres starken Übergewichts verhüllt Lizzo (31) ihren Körper nicht, sondern performt in den gleichen knappen Kostümen wie Beyoncé (38) und Co.

Die Modewelt ist begeistert und die Google-Suchanfrage „Lizzo Mode“ ist laut Lyst seit September 2019 ein sehr oft getippter Suchbegriff.

Harry Styles – Vintage-Cowboy-Prinzessin 2.0

Was ist männlich, was ist weiblich? Mit seinen Outfits spielt Harry Styles (25) gekonnt mit Stereotypen. Und das mit Erfolg. Dank ihm tragen immer mehr Männer auch im Alltag Ohrringe, Nagellack oder elegante Kleidungsstücke, die genauso gut in der Damenabteilung zu finden sein könnten.

Billy Porter – Der Hingucker des Jahres

Niemand, nein wirklich niemand, hat auf den Roten Teppichen 2019 für so viele umgedrehte Köpfe gesorgt, wie Billy Porter (50). Zur Oscar-Verleihung erschien der Schauspieler in einer Mischung aus Kleid und Tuxedo. Mit seinen aufgefallenen Looks setzt sich der „Pose“-Star für mehr Offenheit und Toleranz ein.