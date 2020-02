Donatella Versace will mit Schleimern nichts mehr am Hut haben

Donatella Versace hat es sich vorgenommen, sich nicht mit Ja-Sagern abzugeben. Die 64-jährige Modedesignerin findet es wichtig, von ihren Kollegen herausgefordert zu werden.

Die Schönheit mag keine Schleimer und erklärte in einem Gespräch mit dem ‚Elle‘-Magazin: „Es ist so einfach, sich mit Leuten abzugeben, die denken wie man selbst, die zu allem ja sagen. In diesem Moment sollte man sich zur Ruhe setzen. Man sollte etwas anderes machen.“

Quelle: instagram.com

Offen für die Zukunft

Donatella entwickelte einen wohlverdienten Ruf dafür, Talente entdecken zu können. Und die Designerin findet, dass Gigi Hadid eines der besten Beispiele für ihr Talent ist, neue Gesichter zu entdecken. Donatella fügte nämlich hinzu: „Ich traf Gigi als sie 16 Jahre alt war und sie war traumhaft schön, natürlich, aber sie war zu der Zeit kein typisches Model. Aber dort war etwas vorhanden: eine Freundlichkeit, eine Zartheit, die Schönheit im Inneren, nicht nur die Äußere. Eine ihrer ersten Modenschauen war für mich.“

Trotz ihres Erfolgs als Designerin und Geschäftsfrau, ist sich Donatella nicht sicher, wie ihre Zukunft in der Branche aussehen wird. Donatella, die bei Versace aktuell die Chief Creative Officer-Stelle einnimmt, ist offen, was ihre Zukunft angeht.