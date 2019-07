Dua Lipa jobbt jetzt als Jeans-Designerin

Freitag, 5. Juli 2019 18:20 Uhr

Dua Lipa hat eine Jeans-Kollektion für Pepe Jeans entworfen. Der 23-jährige Popstar kollaborierte mit der Denim-Marke bereits für deren Frühjahr / Sommer-Kampagne 2019. Jetzt hat die Sängerin auf ihrem Social-Media-Account enthüllt, dass sie mit dem Jeans-Label eine Partnerschaft eingegangen ist, um ihre erste Jeans-Kollektion auf den Markt zu bringen, die ab dem 3. September 2019 erhältlich sein wird.

Ihre Inspiration für die Jeans-Linie habe sie dabei aus ihrer Kindheit genommen – sie ist in den 90ern und 2000ern in London aufgewachsen. Auf Instagram schrieb der Popstar: „Ich kann dir endlich sagen… dass ich mit @pepejeans zusammengearbeitet habe, um die Dua Lipa x Pepe Jeans-Kollektion für dich zu kreieren!

Quelle: instagram.com

„Ein Träumchen!“

Weiter erklärt sie: „Ich wollte lernen, wie man sich anders ausdrückt, weil ich mir immer die Kleidung vorstelle, die ich tragen möchte, und jetzt setze ich sie in die Tat um !! Ich habe mich von meiner Kindheit in den 90ern und 00ern in London inspirieren lassen und aktuelle Einflüsse hinzugefügt, um Kleidung zu kreieren, die modern, tragbar und erschwinglich ist – etwas, das mich und meine Zuhörer am meisten repräsentiert. Ich habe diese Kollektion für euch zusammengestellt.“

Die ‚Electricity‘-Sängerin gab weiterhin zu, dass das Entwerfen der mit Spannung erwarteten Kollektion ein „Traum“ war, weil sie sie für alle zugänglich machen und „verschiedene“ Formen, Stile und Stoffe entdecken „wollte.