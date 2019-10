Elle Fanning: Löst sie mit diesem Kleid einen Fashion-Skandal aus?

Elle Fanning möchte ihr Abschlussballkleid auf dem roten Teppich tragen. Die 21-jährige Schauspielerin trug eine Vintage-Robe von John Galliano auf ihrem Schulball der zehnten Klasse und hofft, dass sie die Chance bekommt, das elegante Kleidungsstück bald wieder tragen zu können.

Elle verriet dem ‚InStyle‘-Magazin: „Der erste Abschlussball war in der neunten Klasse. Ich trug ein weißes Kleid von Ralph Lauren, das wir im Einkaufszentrum gefunden hatten. Es war lang und fließend mit einem Oberteil mit V-Ausschnitt. Für den zweiten Abschlussball ging ich zum Paper Bag Princess-Laden und kaufte mir ein rosafarbiges John Galliano-Kleid mit Schrägschnitt.“

Quelle: instagram.com

„Ich liebe es, mich zu verkleiden“

Der ‚Maleficent: Mächte der Finsternis‚-Star erklärte, dass es seine Liebe für Mode war, die er zur Schauspielerei brachte. Elle fügte hinzu:

„Ich liebe es, mich zu verkleiden und Charaktere zu spielen. Als wir Kinder waren, spielten meine Schwester Dakota und ich uns gegenseitig Szenen vor. Ich war von Samantha aus ‚Verliebt in eine Hexe‘ begeistert. Ich zog mir ein Brownie-Kostüm an und setzte aus irgendeinem Grund Tee auf. […] Ich verliebte mich auch in Alexa Chung und ihren ‚Tomboy-Stil der 60er.“

Elle, die seit 2014 das Gesicht von Miu Miu ist, enthüllte, dass sie es liebt, mit der Marke zu arbeiten, weil dieses schrullig und unkonventionell ist und sie es schon immer zelebrierte, „anders“ zu sein.