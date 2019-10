„Es“-Clown Pennywise ist das gefragteste Kostüm 2019

Heute wird ja weltweit Halloween gefeiert. Der Run nach ausgefallenen, schaurigen und witzigen Kostümen war auch in diesem Jahr wieder groß, wobei einige Kostüme 2019 besonders gefragt sind. Ganz weit vorn: „Es“-Clown Pennywise.

Für alle, denen noch die Inspiration für das perfekte Kostüm fehlte oder für kommende Partys noch fehlt: Das Team von Vergleich.org hat herausgefunden, welche Kostüme dieses Jahr bei den Deutschen besonders beliebt sind!

Mit 134.930 Suchanfragen im September 2019 steht das Kostüm des als Clown verkörperten abgrundtiefen Bösen aus Stephen Kings Bestseller “Es” an der Spitze des Rankings. Kein Wunder: Die zweiteilige Neuverfilmung des Romans über den periodisch wiederkehrenden Schrecken, der die US-Kleinstadt Derry heimsucht, gehörte ja zu den absoluten Kassenschlagern der letzten beiden Jahre und kam auch bei der Kritik gut an.

Filmfiguren sind angesagt

Die Verfilmung von “Suicide Squad” und die Verkörperung durch Margot Robbie haben der Popularität der DC-Antiheldin Harley Quinn seit 2016 einen extremen Schub verschafft. Auch wenn der Film bei Kritikern weitgehend durchfiel, hat die upgedatete, punkigere und coolere Version der verrückt gewordenen Psychiaterin Eindruck gemacht und ist seitdem als Kostüm-Inspiration auf Halloween-Parties nicht mehr wegzudenken.

Auch dieses Jahr werden viele Harleys auf Halloween-Parties zu sehen sein – das Kostüm wurde 55.770 mal gesucht. Im Februar 2020 erhält die Figur mit “Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn” ihr eigenes Spin-off.

Auch 22 Jahre nach Erscheinen des ersten Harry-Potter-Bandes und acht Jahre nach Abschluss der Filmreihe reißt der Hype um den Zauberschüler nicht ab. Mit 45.100 Suchanfragen im September 2019 schafft das Kostüm es auf Platz drei des Rankings. Gerade bei Kindern dürfte das Kostüm beliebt sein, doch auch viele mittlerweile erwachsene Fans lieben die Story nach wie vor. Mit “Harry Potter und das verwunschene Kind” kommt im März 2020 das erste offizielle Harry-Potter-Theaterstück auf deutsche Bühnen – auch hier, wie bereits bei der Uraufführung in London, mit diversem Cast und einer dunkelhäutigen Hermine Granger.

Die Platzierungen

Platz 1: Das Pennywise-Kostüm! Der grauenerregende Clown aus “Es” und “Es – Kapitel 2” ist dieses Jahr mit 134.930 Suchanfragen im buchstäblichen und übertragenen Sinne das absolute It-Kostüm.

Platz 2: Das Harley-Quinn-Kostüm! Die durchgedrehte Comic-Antiheldin ist der Star unter den Halloween-Kostümen für Damen und kommt auf 55.770 Google-Suchanfragen.

Platz 3: Das Harry-Potter-Kostüm! Der Zauberlehrling bleibt beliebt und das entsprechende Kostüm wurde im September 2019 45.100 Mal gesucht.

Platz 4: Das Hexen-Kostüm! Der Klassiker unter den Damen-Kostümen für Halloween kommt auf 38.250 Suchanfragen.

Platz 5: Das Vampir-Kostüm! Die Blutsauger sind immer noch in und wurden 28.290 Mal gesucht.